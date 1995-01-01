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    Головин: «Скучаю по ЦСКА, смотрю матчи, созваниваюсь с ребятами»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что скучает по ЦСКА, который он покинул летом 2018 года.

    «Конечно, я скучаю по ЦСКА, смотрю все матчи, когда выпадает возможность, созваниваюсь с ребятами. Прежде всего с Федей Чаловым, Костей Кучаевым и Никитой Черновым, но он ушел из ЦСКА. Много с кем общаюсь – с тем же Жорой Щенниковым, Кириллом Набабкиным.

    Отношения очень хорошие остались. Из группы в «Вотсапе» не удалился, но те, кто уходит из клуба, их удаляют, а добавляют тех, кто пришел. Это нормально, в этом нет ничего плохого», – сказал 23-летний футболист.

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • «Монако» купил его за 30 миллионов евро.
    • В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2016

      Dellleone 56 минут назад

      В аренду и выкуп за копейки, стандартная схема

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