Головин: «Скучаю по ЦСКА, смотрю матчи, созваниваюсь с ребятами»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что скучает по ЦСКА, который он покинул летом 2018 года.

«Конечно, я скучаю по ЦСКА, смотрю все матчи, когда выпадает возможность, созваниваюсь с ребятами. Прежде всего с Федей Чаловым, Костей Кучаевым и Никитой Черновым, но он ушел из ЦСКА. Много с кем общаюсь – с тем же Жорой Щенниковым, Кириллом Набабкиным.

Отношения очень хорошие остались. Из группы в «Вотсапе» не удалился, но те, кто уходит из клуба, их удаляют, а добавляют тех, кто пришел. Это нормально, в этом нет ничего плохого», – сказал 23-летний футболист.