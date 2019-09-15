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    Семак – о 40 миллионах за Алексея Миранчука: «Это просто бред»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о желании петербургского клуба купить у «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

    – Писали, что «Зенит» пытался купить Алексея Миранчука чуть ли не за 40 миллионов евро. Некоторые болельщики, особенно «Локомотива», это болезненно восприняли. Дескать, взрываете рынок.

    - Это просто бред. 99 процентов того, что пишется – только для того, чтобы как-то расшатать ситуацию. Абсолютно не соответствует действительности. Когда у нас будут печатать что-то хотя бы проверенное, то порядка, думаю, будет больше. Кто что хочет, то и пишет. Что можно сказать? Каждому бегать и доказывать обратное нет никакого желания. Надо сосредоточиться на своей работе.

    – Тем не менее, гендиректор «Зенита» Александр Медведев озвучил цель на зимнее трансферное окно – поиск «десятки». Миранчук как раз подходит.

    – У Александра Ивановича, как у руководителя, есть своя позиция. У меня есть своя. Потом будем обсуждать, какие позиции нам нужны для усиления. Есть спортивный директор, есть руководство, есть предложения главного тренера. Все обсуждаем, и затем уже движемся, насколько возможно, чтобы усилить ту или иную позицию.

    • Ал. Миранчук в текущем сезоне сыграл девять матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость хавбека – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2043

      Павелий 31 минуту назад

      Да, 40 бред. А 50 миллионов государственных денег на ослабление конкурента - легко.

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