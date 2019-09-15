Семак: «Зенит» не меньше, чем другие команды, страдал от судейских ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблеме судейских ошибок в РПЛ.

– Что поможет нашим судьям ошибаться не так часто, как это было на старте сезона?

– Чем быстрее ВАР появится в каждом матче, тем будет лучше. Тогда условия будут одинаковые для всех. Во многих чемпионатах его уже давно ввели, и это абсолютно оправдано. Честно говоря, кроме этого я не вижу других способов серьезно что-то улучшить.

Конечно, нужно работать, чтобы одинаково моменты трактовались, проводить семинары. Но это и так все прекрасно знают. Что же касается реальной помощи, то мы видим ее от введения ВАР. В тех матчах, где он был, мы видим минимальное количество ошибок. И практически не бывает ошибок, которые влияют напрямую на результат игры. Ну это же здорово.

– При этом достаточно распространено в народе мнение, что судьи как раз помогают «Зениту»...

- Чем громогласно заявлять, надо хотя бы статистику прошлого сезона посмотреть. Я считаю, что мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Ни в чем не вижу разницы. Те люди, кто более-менее разбирается в футболе, могут проанализировать и посмотреть. А те, кому «Зенит» как кость в горле – тут что ни делай, все равно будет плохо.

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