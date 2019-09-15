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    Семак: «Зенит» не меньше, чем другие команды, страдал от судейских ошибок»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблеме судейских ошибок в РПЛ.

    – Что поможет нашим судьям ошибаться не так часто, как это было на старте сезона?

    – Чем быстрее ВАР появится в каждом матче, тем будет лучше. Тогда условия будут одинаковые для всех. Во многих чемпионатах его уже давно ввели, и это абсолютно оправдано. Честно говоря, кроме этого я не вижу других способов серьезно что-то улучшить.

    Конечно, нужно работать, чтобы одинаково моменты трактовались, проводить семинары. Но это и так все прекрасно знают. Что же касается реальной помощи, то мы видим ее от введения ВАР. В тех матчах, где он был, мы видим минимальное количество ошибок. И практически не бывает ошибок, которые влияют напрямую на результат игры. Ну это же здорово.

    – При этом достаточно распространено в народе мнение, что судьи как раз помогают «Зениту»...

    - Чем громогласно заявлять, надо хотя бы статистику прошлого сезона посмотреть. Я считаю, что мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок и в прошлом сезоне, и в этом. Ни в чем не вижу разницы. Те люди, кто более-менее разбирается в футболе, могут проанализировать и посмотреть. А те, кому «Зенит» как кость в горле – тут что ни делай, все равно будет плохо.

    • «Зенит» набрал 20 очков в девяти турах Премьер-лиги.
    • Петербуржцы делят лидерство в чемпионате с «Краснодаром».

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    Источник: «Российская газета»

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    15.09.2019 23:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      Вальдемар IV 37 минут назад

      просто как амкар на грани разорения

      -1
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      Рейтинг: +30

      ySS 47 минут назад

      Страдальцы...

      0
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      Рейтинг: +504

      Сенситив 57 минут назад

      ...мы не меньше, чем другие команды, страдали от судейских ошибок...
      страдания были просто невыносимы, это был постоянный, сжигающий нервы стресс, многие игроки не выдержали, затравмировавшись до запоев, а уж скока пришлось принять на себя тренерскому штабу, ни в какие бокалы не лезет, как-то так...))

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