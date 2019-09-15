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    Семак: «Думаю, не пошел бы в «Спартак» работать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем. По его словам, он не пойдет работать в «Спартак».

    – Есть в России команда, где вас точно нельзя представить – московский «Спартак».

    – Это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для «Зенита».

    – Вы бы не пошли к красно-белым работать?

    – Думаю, что нет. Хотя есть ребята из «Спартака», с которыми мы были в сборной, и общаемся. Есть и болельщики «Спартака», с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле – это одно, а жизнь – другое.

    • 1 сентября «Зенит» в очном матче с минимальным счетом победил «Спартак».
    • Семак в качестве игрока выступал и за «Зенит», и за ЦСКА.
    • «Спартак» в РПЛ идет на шестом месте.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2041

      Павелий 9 минут назад

      Тебя бы и не позвали.

      0
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      Рейтинг: +1275

      Фан666 12 минут назад

      Спартаку нужен григорян, он спец по девочкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      Пестрый 15 минут назад

      Семак физрук) просто там где много денег, а скорая ЛЧ покажет чего он стоит на самом деле))

      1
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      Рейтинг: +3573

      APchelov 19 минут назад

      В Спартак вряд ли кто захочет идти работать. Это ж какие деньги надо предложить, чтобы кто-то согласился

      0
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      Рейтинг: +10595

      Garrincha58 30 минут назад

      никогда не говори никогда да и не позовут его туда думаю Зенит это его потолок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +776

      Aston 30 минут назад

      Думаю,тебя бы туда никто и не позвал

      1
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