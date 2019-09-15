Семак: «Думаю, не пошел бы в «Спартак» работать»

Тебя бы и не позвали.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем. По его словам, он не пойдет работать в «Спартак».
– Есть в России команда, где вас точно нельзя представить – московский «Спартак».
– Это не враги, это соперники. Так сложилось традиционно, что и для ЦСКА это очень серьезный раздражитель, и для «Зенита».
– Вы бы не пошли к красно-белым работать?
– Думаю, что нет. Хотя есть ребята из «Спартака», с которыми мы были в сборной, и общаемся. Есть и болельщики «Спартака», с которыми в жизни пересекались. Соперничество на футбольном поле – это одно, а жизнь – другое.
- 1 сентября «Зенит» в очном матче с минимальным счетом победил «Спартак».
- Семак в качестве игрока выступал и за «Зенит», и за ЦСКА.
- «Спартак» в РПЛ идет на шестом месте.