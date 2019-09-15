Семак: «Я против лимита на легионеров. Наши футболисты не востребованы в Европе, а клубы неконкурентоспособны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.

С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

– Следите ли за сборной и как оцениваете ее преображение?

– Нужно отдать должное и Черчесову, и всей сборной, что после жесточайшей критики перед чемпионатом мира все-таки продолжали гнуть свою линию. Это успешное выступление дало толчок популярности футбола. И болельщики повернулись к команде, и сейчас сборная играет хорошо.

Естественно, есть и свои проблемы. На мой взгляд, плохо и для тренерского штаба, и для сборной, что у нас почти никто не играет в Европе, что наши футболисты там не востребованы. Это говорит прежде всего о качестве, об индивидуальных характеристиках футболистов. Плюс о финансовых условиях – для многих игроков просто нет смысла уезжать в Европу и получать там гораздо меньше, чем в России. Это следствие лимита.

– Новый лимит на легионеров ситуацию улучшит?

– Нет, конечно, как он улучшит? Для тех клубов, у кого есть сильные россияне, старый лимит был лучше. У кого их нет, наверное, новый будет лучше. Но, по существу, это все тот же лимит с разгоном зарплатных ведомостей и всем остальным. Я против лимита.

Если посмотреть состав «Лейпцига», в нем играет всего три немца, и еще несколько в заявке. У «Лиона», в принципе, такая же картина. Как мы будем конкурировать, когда у нас совсем другой лимит? В этом компоненте мы очень сильно проигрываем, выходя в Лигу чемпионов, где на сегодняшний день наши клубы не являются конкурентоспособными.

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