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    Семак: «Я против лимита на легионеров. Наши футболисты не востребованы в Европе, а клубы неконкурентоспособны»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

    • Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
    • С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

    – Следите ли за сборной и как оцениваете ее преображение?

    – Нужно отдать должное и Черчесову, и всей сборной, что после жесточайшей критики перед чемпионатом мира все-таки продолжали гнуть свою линию. Это успешное выступление дало толчок популярности футбола. И болельщики повернулись к команде, и сейчас сборная играет хорошо.

    Естественно, есть и свои проблемы. На мой взгляд, плохо и для тренерского штаба, и для сборной, что у нас почти никто не играет в Европе, что наши футболисты там не востребованы. Это говорит прежде всего о качестве, об индивидуальных характеристиках футболистов. Плюс о финансовых условиях – для многих игроков просто нет смысла уезжать в Европу и получать там гораздо меньше, чем в России. Это следствие лимита.

    – Новый лимит на легионеров ситуацию улучшит?

    – Нет, конечно, как он улучшит? Для тех клубов, у кого есть сильные россияне, старый лимит был лучше. У кого их нет, наверное, новый будет лучше. Но, по существу, это все тот же лимит с разгоном зарплатных ведомостей и всем остальным. Я против лимита.

    Если посмотреть состав «Лейпцига», в нем играет всего три немца, и еще несколько в заявке. У «Лиона», в принципе, такая же картина. Как мы будем конкурировать, когда у нас совсем другой лимит? В этом компоненте мы очень сильно проигрываем, выходя в Лигу чемпионов, где на сегодняшний день наши клубы не являются конкурентоспособными.

    Семак: «Думаю, не пошел бы в «Спартак» работать»

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7337

      alex1951 9 минут назад

      Ну, Семак,ну выдал.....Америки не открыл,но тем самым ложишь на росфутбол в широком смысле......
      Даю совет: собери из-за бугра всех бу звездочек и натурализуй их....
      Сделаешь Зенит супер-пупер клубом..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3036

      paracetamol 14 минут назад

      В Еврокубках лимита не легов нет! Хоть 11 выставляй.

      0
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      Рейтинг: +1012

      Миша13 24 минуты назад

      Всё правильно..

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