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    Кикнадзе: «Антон Миранчук с «Байером» не сыграет, Хеведес – под вопросом»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о травме полузащитника Антона Миранчука. Он не сыграет в среду, 18 сентября, против «Байера» в Лиге чемпионов.

    «Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока неясен, но с «Байером» он точно не сыграет.

    У Бенедикта Хеведеса рассечение. Слава богу, без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать», – сказал функционер.

    • Встреча в Леверкузене начнется в 22:00 по Москве.
    • В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.
    • В РПЛ москвичи идут на четвертом месте.

    Источник: Sport24

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