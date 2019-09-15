Кикнадзе: «Антон Миранчук с «Байером» не сыграет, Хеведес – под вопросом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о травме полузащитника Антона Миранчука. Он не сыграет в среду, 18 сентября, против «Байера» в Лиге чемпионов.
«Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока неясен, но с «Байером» он точно не сыграет.
У Бенедикта Хеведеса рассечение. Слава богу, без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать», – сказал функционер.
- Встреча в Леверкузене начнется в 22:00 по Москве.
- В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.
- В РПЛ москвичи идут на четвертом месте.