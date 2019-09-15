Кикнадзе: «Антон Миранчук с «Байером» не сыграет, Хеведес – под вопросом»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о травме полузащитника Антона Миранчука. Он не сыграет в среду, 18 сентября, против «Байера» в Лиге чемпионов.

«Антону Миранчуку сделали МРТ. У него травма стопы. Срок восстановления пока неясен, но с «Байером» он точно не сыграет.

У Бенедикта Хеведеса рассечение. Слава богу, без последствий для глаза. Пока непонятно, сыграет ли он в Лиге чемпионов. Зависит все от того, как будет заживать», – сказал функционер.