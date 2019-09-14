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    «Как хотите, так и...». Фанат «Енисея» спустя две недели остановил голодовку

    Болельщик «Енисея» Константин Литвинов остановил голодовку, которую он объявил в знак протеста на результаты команды. Фанат хотел отказаться от пищи до тех пор, пока красноярцы не победят во второй раз в сезоне.

    «Я останавливаю голодовку просто потому, что больше этого не хочу делать. Я человек живой. Это непросто мне было две недели выдержать. Непросто. Но я больше не хочу. Как хотите, так и…», – сказал Литвинов.

    • «Енисей» после 13 туров ФНЛ идет на последнем месте, имея в активе одну победу.
    • В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.
    • Лидирует в ФНЛ «Торпедо» Сергея Игнашевича.

    text

    Публикация от text (@fnl.ru)

    Источник: инстаграм ФНЛ

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    Комментарии1
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      Mirak92 29 минут назад

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