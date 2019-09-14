«Как хотите, так и...». Фанат «Енисея» спустя две недели остановил голодовку

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов остановил голодовку, которую он объявил в знак протеста на результаты команды. Фанат хотел отказаться от пищи до тех пор, пока красноярцы не победят во второй раз в сезоне.

«Я останавливаю голодовку просто потому, что больше этого не хочу делать. Я человек живой. Это непросто мне было две недели выдержать. Непросто. Но я больше не хочу. Как хотите, так и…», – сказал Литвинов.

«Енисей» после 13 туров ФНЛ идет на последнем месте, имея в активе одну победу.

В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.

Лидирует в ФНЛ «Торпедо» Сергея Игнашевича.