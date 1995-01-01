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    Фанат «Енисея» продолжает голодовку. Он ждeт победы красноярцев в матче ФНЛ

    Болельщик «Енисея» Константин Литвинов намерен продолжить голодовку как минимум до следующего матча красноярской команды в ФНЛ. Фанат по-прежнему недоволен турнирным положением клуба, что и стало причиной начала голодовки 31 августа.

    «После матча с «Факелом» (1:1) получилось пообщаться с футболистами «Енисея». Мне понравилось, что они подошли после матча, пожали руки. Игроки прекрасно знают, что я делаю, и мне понравилось то, что я от них услышал. Прекратить голодовку не просили. Они старались на поле, но по факту были слабее. «Енисей» не заслужил даже ничьей.

    Если команда не обыграет и «Балтику», не знаю, продолжу ли голодовку. Сейчас есть уже и не хочется: видимо, в организме начались какие-то процессы. Но не знаю, что будет через неделю. Футболисты сказали, что сделают все, чтобы обыграть калининградский клуб. Очень хотел бы оказаться в Красноярске и быть на стадионе», – подытожил болельщик.

    • Литвинов объявил голодовку после матча 11-го тура ФНЛ с «Чайкой» (1:3).
    • С того момента «Енисей» провел две встречи – в кубке с «Тюменью» (1:0) и в первенстве с «Факелом» (1:1).
    • Игра с «Балтикой» запланирована на 14 сентября.
    • После 12 туров «Енисей» занимает последнее место в таблице ФНЛ, имея в своем активе 7 очков.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +238

      ALEX TARAN 16 минут назад

      Полный дебил...)))редкосный рак...))

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      Рейтинг: +4964

      Агасфер 1 час назад

      Купил билет и пошёл пешком,в знак протеста.Зато теперь кто-то запомнит его имя.

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