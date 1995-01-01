Фанат «Енисея» продолжает голодовку. Он ждeт победы красноярцев в матче ФНЛ

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов намерен продолжить голодовку как минимум до следующего матча красноярской команды в ФНЛ. Фанат по-прежнему недоволен турнирным положением клуба, что и стало причиной начала голодовки 31 августа.

«После матча с «Факелом» (1:1) получилось пообщаться с футболистами «Енисея». Мне понравилось, что они подошли после матча, пожали руки. Игроки прекрасно знают, что я делаю, и мне понравилось то, что я от них услышал. Прекратить голодовку не просили. Они старались на поле, но по факту были слабее. «Енисей» не заслужил даже ничьей.

Если команда не обыграет и «Балтику», не знаю, продолжу ли голодовку. Сейчас есть уже и не хочется: видимо, в организме начались какие-то процессы. Но не знаю, что будет через неделю. Футболисты сказали, что сделают все, чтобы обыграть калининградский клуб. Очень хотел бы оказаться в Красноярске и быть на стадионе», – подытожил болельщик.