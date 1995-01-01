Жиго: «Свист с трибун – это нормально. С «Уралом» «Спартак» сыграл дерьмово»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал исход матча девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Москвичи потерпели третье поражение подряд.

«Свист с трибун — это нормально. Сегодня мы играли дерьмово. Если бы я был на трибуне, вeл бы себя так же.

В моменте со вторым голом мы сыграли слабо. Оставили игрока один в один… В конце я решил попробовать пойти вперeд, чтобы попробовать забить. Посоветовался с капитаном, а тренер согласился.

Мои четыре гола — это хорошо. Но обороняется и атакует вся команда. Проблема в том, что мы много пропускаем. Нужно сыграть хотя бы один матч на ноль.

Пытался сегодня выложиться на сто процентов, как и всегда. Но провeл не самую лучшую игру. Нужно постоянно быть сфокусированным и не давать себе расслабиться», – сказал Жиго.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно