Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Жиго: «Свист с трибун – это нормально. С «Уралом» «Спартак» сыграл дерьмово»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал исход матча девятого тура РПЛ против «Урала» (1:2). Москвичи потерпели третье поражение подряд.

    «Свист с трибун — это нормально. Сегодня мы играли дерьмово. Если бы я был на трибуне, вeл бы себя так же.

    В моменте со вторым голом мы сыграли слабо. Оставили игрока один в один… В конце я решил попробовать пойти вперeд, чтобы попробовать забить. Посоветовался с капитаном, а тренер согласился.

    Мои четыре гола — это хорошо. Но обороняется и атакует вся команда. Проблема в том, что мы много пропускаем. Нужно сыграть хотя бы один матч на ноль.

    Пытался сегодня выложиться на сто процентов, как и всегда. Но провeл не самую лучшую игру. Нужно постоянно быть сфокусированным и не давать себе расслабиться», – сказал Жиго.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:16
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru