РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.

Москвичи на 12-й минуте вышли вперед усилиями Самуэля Жиго, однако во втором тайме гости ответили двумя голами и добились итоговой победы. В составе екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин и Отман Эль Кабир.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, З. Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).

«Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль Кабир, Августиняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Тиль, 64; Жиго, 84; Рассказов, 90+1 – Эль Кабир, 42; Августиняк, 55; Ароян, 69.

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