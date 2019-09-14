РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

Игроки есть приличные а вот командной и остро атакующей игры ,нет.
В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.
Москвичи на 12-й минуте вышли вперед усилиями Самуэля Жиго, однако во втором тайме гости ответили двумя голами и добились итоговой победы. В составе екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин и Отман Эль Кабир.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.
«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, З. Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).
«Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль Кабир, Августиняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).
Предупреждения: Тиль, 64; Жиго, 84; Рассказов, 90+1 – Эль Кабир, 42; Августиняк, 55; Ароян, 69.