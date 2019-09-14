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    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

    В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Уралу» со счетом 1:2.

    Москвичи на 12-й минуте вышли вперед усилиями Самуэля Жиго, однако во втором тайме гости ответили двумя голами и добились итоговой победы. В составе екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин и Отман Эль Кабир.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жиго, 12; 1:1 – Ильин, 48; Эль Кабир, 60 – 1:2.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тиль, З. Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).

    «Урал»: Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль Кабир, Августиняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

    Предупреждения: Тиль, 64; Жиго, 84; Рассказов, 90+1 – Эль Кабир, 42; Августиняк, 55; Ароян, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2019 18:24
    Комментарии332
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      Рейтинг: +73727

      zigbert 15 сентября, 13:02

      Игроки есть приличные а вот командной и остро атакующей игры ,нет.

      8
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      ...
      Рейтинг: +7343

      alex1951 > zigbert 15 сентября, 13:44

      Ну что ,старина, плюсиками отделываться будем ,аль как?)))
      Игра Спартак - Урал ,лишь лишний раз доказывает мою правоту , что болелам остается принимать все эти события как данность...
      А крутят-вертят футболом ,где на мнение болел наср.,сильные мира сего (и даже не Кононов) ,а те ,кто зарплату платит,они и есть ,,решалы,,....
      А братва ,как наивные дурачки ,опять Конона раком ставить!
      Да на его месте ,я наплевал на бабки ,и сам давно подался на вольные хлеба. PS Хошь мое старопердунское мнение?
      Спартаком должен руководить спартаковец (доморощенный,настоящий)
      таким мог бы быть Федор Ч. ,но хорошие люди почему то не задерживаются на сей Земле((((

      2
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      ...
      Рейтинг: +6006

      derrik2000 > zigbert 15 сентября, 13:46

      Нет ни команды, ни "заводилы", как на поле, так и в раздевалке.
      В раздевалке таким "заводилой" мог бы стать главный тренер совместно с кем-то из игроков, а на поле, понятное дело, только игрок.
      Эхма! НЕТ сейчас в команде кого-то типа Глушакова!
      НЕТ! (((
      А Джикия в этом смысле авторитетом не является.

      2
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      Рейтинг: +6006

      derrik2000 > alex1951 15 сентября, 16:49

      А пример К. И. Бескова, который всегда был динамовцем по духу, ни о чём не говорит?

      1
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      Рейтинг: +7343

      alex1951 > derrik2000 15 сентября, 17:46

      Отвечу с иронией. Да,Константин Иванович - динамовец .
      Но в бытность его работы в Спартаке,он привил динамовский дух,после чего Динамо сдулось,а Спартаку поперло(но это скорее исключение из правил)...И пришел он не на один год,не так ,как щас.....пришли-ушли.....в те времена была стабильность..- главное отличие.

      1
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      Рейтинг: +73727

      zigbert > alex1951 20 часов назад

      Были и доморощенные. Но ни один из них не считая Романцева не добились успеха. Даже не у всех выдающихся футболистов получается работа на тренерском поприще.

      3
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      Рейтинг: +73727

      zigbert > derrik2000 20 часов назад

      К сожалению мы не знаем что происходит внутри команды. Настоящие профессионалы не нуждаются в настрое на игру. Они обязаны выкладываться в каждом матче. По характеру Джикия наиболее авторитетен в этом составе ,не зря его и выбрали капитаном.

      3
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      Рейтинг: +7343

      alex1951 > zigbert 19 часов назад

      Уже теплее.
      А я о том же ...никогда болелы не будут знать всю эту кухню....а знали бы ,так ахнули.....болелам достается ,,верхний слой,, - сама игра и сплетни вокруг игры..Дальше - не ваше дело.Поэтому подходить к проблеме упрощенно - Долой Кононова ,не вариант ...вся мудистика внутри,где все виноваты от Федуна и до низов.

      1
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      Рейтинг: +1065

      mamba9090909 15 сентября, 11:14

      Всё закономерно. Так и должно было быть.

      0
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      Рейтинг: +1839

      ухоженный крокодил 15 сентября, 11:10

      Команду попроще?
      Да куда уже проще этого болота? Ничего серьезного.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +9613

      vladimir-7 15 сентября, 08:23

      Для Кононова этот проигрыш звонок на выход, еще один-два проигрыша
      и до свидания. Пора ему присматривать команду попроще, игроки которой
      будут слушать его и выполнять все его требования.

      4
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      Рейтинг: +9613

      vladimir-7 > vladimir-7 15 сентября, 10:11

      А вот и сообщение, Кононов после игры с Уралом подал
      прошение об отставке, вместе с ним подал в отставку и тренерский штаб.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12091

      slavutiq70 > vladimir-7 15 сентября, 10:54

      Только вот отставку пока не приняли,,,,дали время подумать,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +1985

      кошмарик 15 сентября, 06:59

      тссс! все по плану! Спартак уверенно идет к своей цели! только цели у игроков и болел разные..

      3
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      Рейтинг: +12091

      slavutiq70 15 сентября, 06:43

      Уже стало известно что Мумия дальше останется у руля,,,Федун решил не чего не менять,,,,,так что позор продолжится и дальше,,,,

      1
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      Рейтинг: +1333

      docndoc 15 сентября, 05:55

      Надо обращаться к экстрасенсам...))) Тренеров тасовали... Бесполезно.. Из игроков сюда хоть Месси с Роналдо плюс весь Реал, Барселону и Ливер привези - результат будет тот же. Игроки перестают хотеть играть. Необъяснимо, грустно, тошнотворно..

      1
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      ...
      Рейтинг: +391

      Хведя > docndoc 15 сентября, 06:53

      "Перетасуйте" Федуна. Вдруг поможет?

      2
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      Рейтинг: +2753

      serppion 15 сентября, 02:02

      Был уверен, что после Тамбова Пиджаку укажут на дверь. Не сомневался, что после Браги попрут его пинками. Чего еще надо?! Мне самому отвезти Кононова на вокзал?

      9
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      ...
      Рейтинг: +12091

      slavutiq70 > serppion 15 сентября, 06:44

      Отвези прошу тебя,,,,,можно и в багажнике что б не было соблазна вернуться,,,,,

      2
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      Рейтинг: +757

      diktatop > serppion 15 сентября, 08:16

      лучше в лес

      1
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      Рейтинг: +21

      alarm 15 сентября, 01:36

      так стыдно за спартак, что не могу уснуть! позор хрякам!

      6
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      Рейтинг: +1633

      anjaneri 15 сентября, 00:58

      Вратарь дырка, оба пропущенных гола на его совести , умудрился в жучку ещё поймать мяч, не выручил, не выполнил свою работу... В общем, все по делу.

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      Рейтинг: +757

      diktatop > anjaneri 15 сентября, 08:26

      на вратаря тока 2 мяч можно повесить, а то сколько он вытащил.. то он наверное лучший игрок матча

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