Аршавин: «Год назад Крала купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов. Резкий прогресс»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход хавбека Алекса Крала из «Славии» в «Спартак».

«Узнал, что его год назад купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», – сказал Аршавин.