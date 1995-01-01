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    Аршавин: «Год назад Крала купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов. Резкий прогресс»

    Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход хавбека Алекса Крала из «Славии» в «Спартак».

    «Узнал, что его год назад купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», – сказал Аршавин.

    • «Спартак» купил Крала за 12 миллионов евро. 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.
    • В январе «Славия» приобрела Крала у «Теплице» за 900 тысяч евро.
    • В этом сезоне Крал провел за «Славию» восемь матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость чеха – 3,5 миллиона.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +743

      Джой 27 минут назад

      #славиякраладенегспартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      Alejandrrro 41 минуту назад

      2 января 2019 г. Славия купила его за 0,9 млн, а 1 сентября 2019 г. продала за 12 млн в Спартак))

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      Рейтинг: +38

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Мне кажется что Алекс Крал достоин этих денег. А Вам Андрей Сергеевич не надо совать нос в дела Спартака.

      0
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      Рейтинг: +4058

      3a zenit > Ссппааррттаакк 53 минуты назад

      согласен,таким людям нужно лавкой Арсенала в Е б ло бить

      0
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