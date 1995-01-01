Аршавин: «Год назад Крала купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов. Резкий прогресс»

#славиякраладенегспартака
Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход хавбека Алекса Крала из «Славии» в «Спартак».
«Узнал, что его год назад купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», – сказал Аршавин.
- «Спартак» купил Крала за 12 миллионов евро. 21-летний чех заключил с московским клубом пятилетний контракт.
- В январе «Славия» приобрела Крала у «Теплице» за 900 тысяч евро.
- В этом сезоне Крал провел за «Славию» восемь матчей, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость чеха – 3,5 миллиона.