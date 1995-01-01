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    Головин – лучший российский игрок в PES 2020, Фернандес и Чалов – в тройке

    Названы российские футболисты с наибольшим рейтингом в игре eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

    Хавбек «Монако» Александр Головин получил общий рейтинг 83. Защитник Марио Фернандес и форвард Федор Чалов из ЦСКА получили рейтинг 82 и 81 соответственно.

    В топ-10 также вошли:

    4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 81
    5. Георгий Джикия («Спартак») – 81
    6. Роман Зобнин («Спартак») – 81
    7. Артем Дзюба («Зенит») – 81
    8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81
    9. Юрий Газинский («Краснодар») – 80
    10. Федор Смолов («Локомотив») – 80

    Полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева разработчики оценили на 78. Форвард Александр Кокорин и хавбек Павел Мамаев, пока не подписавшие новые контракты с клубами, получили 78 и 77 очков соответственно. Рейтинг игроков РПЛ возглавил бразильский форвард «Зенита» Малком – его рейтинг равен 83.

    • Футбольный симулятор PES 2020 от Konami вышел 10 сентября. Игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +212

      Swamp_07 27 минут назад

      Для меня так Фернандес самый лучший и дай Бог Марио хорошей жизни в России и здоровья в спорте. Остальное у него думаю все есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2971

      paracetamol 59 минут назад

      Бросьте сказки рассказывать. Гинеру надо их загнать, потому и там!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +6061

      FanatSerj 1 час назад

      Да по такому щедрому рейтингу и Кокорина в сборную хоть сейчас )))
      А как дело качается завершающего удара по воротам, то пока мяч обработают уже защитники заблокируют, то мимо ворот лупанут. Желания и самоотдачи при Черчесове то дуром, а вот класса игрокам не хватает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +828

      ААМ 1 час назад

      Чалов пока "звезда" местного значения, судя по его игре за молодёжку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1622

      Snek > ААМ 1 час назад

      Что удивительно, ведь Чалов командный форвард и должен уметь одинаково хорошо взаимодействовать с разными игроками группы атаки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2971

      paracetamol > ААМ 1 час назад

      Вчера смотрел, но на поле не заметил.

      1
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      Рейтинг: +1557

      _Kesh_Suntar_ > paracetamol 9 минут назад

      А кого заметил?

      0
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      Рейтинг: +3323

      Viper for CSKA 1 час назад

      Миранчук, с моей точки зрения, немножко переоценен. Зобнин потенциально может и больший рейтинг получать, но последнее время он и данному не соответствует. Может игра вместе с Кралем вернёт нам настоящего Романа. Смолов по старой памяти, я так понимаю. Остальные имеют логичные показатели, хотя каким образом представляется возможным оценить сейчас Кокорина и Мамаева, не знаю. До тюрьмы они могли и на рейтинг повыше наиграть, а сейчас - кто его знает.

      0
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      Рейтинг: +1110

      AZ 1 час назад

      купите черчесу плейстейшен. Пусть посмотрит как Чалов играет, и на его рейтинг обратит внимание

      4
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      Рейтинг: +284

      BykAs > AZ 52 минуты назад

      Да у него клава на Чалове заедает- )))

      2
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