Головин – лучший российский игрок в PES 2020, Фернандес и Чалов – в тройке

Для меня так Фернандес самый лучший и дай Бог Марио хорошей жизни в России и здоровья в спорте. Остальное у него думаю все есть.
Названы российские футболисты с наибольшим рейтингом в игре eFootball Pro Evolution Soccer 2020.
Хавбек «Монако» Александр Головин получил общий рейтинг 83. Защитник Марио Фернандес и форвард Федор Чалов из ЦСКА получили рейтинг 82 и 81 соответственно.
В топ-10 также вошли:
4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 81
5. Георгий Джикия («Спартак») – 81
6. Роман Зобнин («Спартак») – 81
7. Артем Дзюба («Зенит») – 81
8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81
9. Юрий Газинский («Краснодар») – 80
10. Федор Смолов («Локомотив») – 80
Полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева разработчики оценили на 78. Форвард Александр Кокорин и хавбек Павел Мамаев, пока не подписавшие новые контракты с клубами, получили 78 и 77 очков соответственно. Рейтинг игроков РПЛ возглавил бразильский форвард «Зенита» Малком – его рейтинг равен 83.
- Футбольный симулятор PES 2020 от Konami вышел 10 сентября. Игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.