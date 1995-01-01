Головин – лучший российский игрок в PES 2020, Фернандес и Чалов – в тройке

Названы российские футболисты с наибольшим рейтингом в игре eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Хавбек «Монако» Александр Головин получил общий рейтинг 83. Защитник Марио Фернандес и форвард Федор Чалов из ЦСКА получили рейтинг 82 и 81 соответственно.

В топ-10 также вошли:

4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 81

5. Георгий Джикия («Спартак») – 81

6. Роман Зобнин («Спартак») – 81

7. Артем Дзюба («Зенит») – 81

8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81

9. Юрий Газинский («Краснодар») – 80

10. Федор Смолов («Локомотив») – 80

Полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева разработчики оценили на 78. Форвард Александр Кокорин и хавбек Павел Мамаев, пока не подписавшие новые контракты с клубами, получили 78 и 77 очков соответственно. Рейтинг игроков РПЛ возглавил бразильский форвард «Зенита» Малком – его рейтинг равен 83.