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    Цорк: «Агент сказал «МЮ», что «Боруссия» не продаст Санчо, сколько бы за него не предлагали»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что агент полузащитника Джейдона Санчо проводил встречу с представителями «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ» приглашал агента Санчо на встречу. Я знаю, агент сказал манкунианцам, что «Боруссия» не продаст Санчо этим летом, сколько бы за него не предлагали», – заявил Цорк.

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».

    Сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.

    • Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел 43 матча, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3328

      dinar7777dinar 2 минуты назад

      Конечно нахрена ему этот мю .

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