Цорк: «Агент сказал «МЮ», что «Боруссия» не продаст Санчо, сколько бы за него не предлагали»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что агент полузащитника Джейдона Санчо проводил встречу с представителями «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» приглашал агента Санчо на встречу. Я знаю, агент сказал манкунианцам, что «Боруссия» не продаст Санчо этим летом, сколько бы за него не предлагали», – заявил Цорк.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».

Сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.