Цорк: «Агент сказал «МЮ», что «Боруссия» не продаст Санчо, сколько бы за него не предлагали»

Конечно нахрена ему этот мю .
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что агент полузащитника Джейдона Санчо проводил встречу с представителями «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» приглашал агента Санчо на встречу. Я знаю, агент сказал манкунианцам, что «Боруссия» не продаст Санчо этим летом, сколько бы за него не предлагали», – заявил Цорк.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».
Сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.
- Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел 43 матча, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.