The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

19-летний полузащитник не захотел переходить в состав клуба, квалифицировавшегося по итогам сезона в Лигу Европы.

Как сообщается таблоид, Джейдон был главной целью английского клуба. Руководство «Юнайтед» предлагало за игрока сборной Англии до 100 миллионов фунтов.