The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

Сильно сказал, УВАЖАЮ!!! И постоянно шестое место тоже нах... не надо
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».
19-летний полузащитник не захотел переходить в состав клуба, квалифицировавшегося по итогам сезона в Лигу Европы.
Как сообщается таблоид, Джейдон был главной целью английского клуба. Руководство «Юнайтед» предлагало за игрока сборной Англии до 100 миллионов фунтов.
- В этом сезоне Санчо провел 53 матча в составе «Боруссии», забил 13 мячей и отдал 23 голевые передачи.
- «МЮ» по итогам сезона занял шестое место АПЛ.