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    The Independent: Санчо отказал «Манчестер Юнайтед». Он не хочет играть в ЛЕ

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

    19-летний полузащитник не захотел переходить в состав клуба, квалифицировавшегося по итогам сезона в Лигу Европы.

    Как сообщается таблоид, Джейдон был главной целью английского клуба. Руководство «Юнайтед» предлагало за игрока сборной Англии до 100 миллионов фунтов.

    • В этом сезоне Санчо провел 53 матча в составе «Боруссии», забил 13 мячей и отдал 23 голевые передачи.
    • «МЮ» по итогам сезона занял шестое место АПЛ.

    Источник: The Independent

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      russkiisergei 54 минуты назад

      Сильно сказал, УВАЖАЮ!!! И постоянно шестое место тоже нах... не надо

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