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    Руни предостерег Санчо от перехода в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».

    По информации СМИ, «Юнайтед» готов заплатить за 19-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.

    «Боруссия» – отличный клуб с прекрасными болельщиками. В Дортмунде доверяют своим молодым игрокам, и вы можете видеть это благодаря прогрессу Санчо, которого он достиг за последние 12 месяцев.

    Сейчас Джейдон должен спросить себя, получит ли он такую же игровую практику, как в Дортмунде, когда переедет в Англию, или он просто сядет на скамейку? Игровое время очень важно для такого молодого игрока, как Джейдон. Поэтому, если он получает больше всего игрового времени в «Боруссии», он должен остаться там», – сказал Руни.

    • Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году за 8 миллионов евро.
    • В сезоне-2019/19 хавбек провел 43 матча, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1091

      zabvo9406 18 минут назад

      ***, совершенно верно,добавлю, что стиль игры Боруссии, очень подходит для техничных, как Санчо!!!

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