Руни предостерег Санчо от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».

По информации СМИ, «Юнайтед» готов заплатить за 19-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.

«Боруссия» – отличный клуб с прекрасными болельщиками. В Дортмунде доверяют своим молодым игрокам, и вы можете видеть это благодаря прогрессу Санчо, которого он достиг за последние 12 месяцев.

Сейчас Джейдон должен спросить себя, получит ли он такую же игровую практику, как в Дортмунде, когда переедет в Англию, или он просто сядет на скамейку? Игровое время очень важно для такого молодого игрока, как Джейдон. Поэтому, если он получает больше всего игрового времени в «Боруссии», он должен остаться там», – сказал Руни.