Руни предостерег Санчо от перехода в «Манчестер Юнайтед»

***, совершенно верно,добавлю, что стиль игры Боруссии, очень подходит для техничных, как Санчо!!!
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, выступающий за «Ди Си Юнайтед», посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо хорошо подумать, прежде чем переходить в «МЮ».
По информации СМИ, «Юнайтед» готов заплатить за 19-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что англичанин отказался от перехода в «МЮ», так как клуб не вышел в Лигу чемпионов.
«Боруссия» – отличный клуб с прекрасными болельщиками. В Дортмунде доверяют своим молодым игрокам, и вы можете видеть это благодаря прогрессу Санчо, которого он достиг за последние 12 месяцев.
Сейчас Джейдон должен спросить себя, получит ли он такую же игровую практику, как в Дортмунде, когда переедет в Англию, или он просто сядет на скамейку? Игровое время очень важно для такого молодого игрока, как Джейдон. Поэтому, если он получает больше всего игрового времени в «Боруссии», он должен остаться там», – сказал Руни.
- Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 году за 8 миллионов евро.
- В сезоне-2019/19 хавбек провел 43 матча, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач.