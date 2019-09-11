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    Караваев: «Шутили ли братья Березуцкие по поводу перехода в «Зенит»? Наоборот, поздравили»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о разговоре с братьями Березуцкими о трансфере из «Витесса» в питерский клуб.

    – Шутили ли братья Березуцкие по поводу вашего перехода в «Зенит»?

    – Нет, не шутили. Наоборот, поздравили. Сказали: дерзай, это новый вызов и шаг вперед. Получил только поздравления.

    – Против ЦСКА будет принципиальный матч?

    – Все игры принципиальные. Как для меня, так и для всех футболистов, – сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.

    • «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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