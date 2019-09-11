Караваев: «Шутили ли братья Березуцкие по поводу перехода в «Зенит»? Наоборот, поздравили»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о разговоре с братьями Березуцкими о трансфере из «Витесса» в питерский клуб.
– Шутили ли братья Березуцкие по поводу вашего перехода в «Зенит»?
– Нет, не шутили. Наоборот, поздравили. Сказали: дерзай, это новый вызов и шаг вперед. Получил только поздравления.
– Против ЦСКА будет принципиальный матч?
– Все игры принципиальные. Как для меня, так и для всех футболистов, – сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.
- «Зенит» купил Караваева у «Витесса» за 8 миллионов евро.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2023 года.