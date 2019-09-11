Караваев: «Шутили ли братья Березуцкие по поводу перехода в «Зенит»? Наоборот, поздравили»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о разговоре с братьями Березуцкими о трансфере из «Витесса» в питерский клуб.

– Шутили ли братья Березуцкие по поводу вашего перехода в «Зенит»?

– Нет, не шутили. Наоборот, поздравили. Сказали: дерзай, это новый вызов и шаг вперед. Получил только поздравления.

– Против ЦСКА будет принципиальный матч?

– Все игры принципиальные. Как для меня, так и для всех футболистов, – сказал Караваев в интервью клубной пресс-службе.