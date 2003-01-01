Sport.es: Месси пропустит матч с «Валенсией»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси все еще не готов вернуться на поле, сообщает Sport.es.

По информации источника, аргентинец продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.

Чтобы исключить возможность рецидива повреждения, тренерский штаб каталонцев решил не включать 32-летнего форварда в заявку на ближайший матч с «Валенсией».