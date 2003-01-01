Sport.es: Месси пропустит матч с «Валенсией»

Редкий случай для проверки команды на предмет зависимости от него.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси все еще не готов вернуться на поле, сообщает Sport.es.
По информации источника, аргентинец продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.
Чтобы исключить возможность рецидива повреждения, тренерский штаб каталонцев решил не включать 32-летнего форварда в заявку на ближайший матч с «Валенсией».
- Месси уже пропустил игры с «Атлетиком» (0:1), «Бетисом» (5:2) и «Осасуной» (2:2).
- Матч «Барселона» – «Валенсия» состоится 14 сентября в 22:00 по московскому времени.