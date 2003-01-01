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    Sport.es: Месси пропустит матч с «Валенсией»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси все еще не готов вернуться на поле, сообщает Sport.es.

    По информации источника, аргентинец продолжает испытывать дискомфорт из-за травмы икроножной мышцы.

    Чтобы исключить возможность рецидива повреждения, тренерский штаб каталонцев решил не включать 32-летнего форварда в заявку на ближайший матч с «Валенсией».

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14297

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Редкий случай для проверки команды на предмет зависимости от него.

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