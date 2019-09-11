Экс-форвард «Спартака» Адриано оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии

Как кто не свалит со Спартака, так феерить начинает) Ну кроме Промеса
В матче чемпионата Бразилии «Палмейрас» дома разгромил «Флуминенсе» со счетом 3:0.
Хет-трик в составе хозяев поля оформил нападающий Луис Адриано.
Форвард забивал на 9-й, 58-й и 63-й минутах встречи.
- Адриано – бывший игрок «Спартака».
- Минувшим летом 32-летний футболист перебрался в «Палмейрас» из московского клуба за 1 миллион евро.
UMA— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 11, 2019
DUAS
TRÊS VEZES LUIZ ADRIANO!
Que partida do atacante do Verdão! pic.twitter.com/U3bSgJy3yt