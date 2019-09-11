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    Экс-форвард «Спартака» Адриано оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии

    В матче чемпионата Бразилии «Палмейрас» дома разгромил «Флуминенсе» со счетом 3:0.

    Хет-трик в составе хозяев поля оформил нападающий Луис Адриано.

    Форвард забивал на 9-й, 58-й и 63-й минутах встречи.

    • Адриано – бывший игрок «Спартака».
    • Минувшим летом 32-летний футболист перебрался в «Палмейрас» из московского клуба за 1 миллион евро.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2798

      RotBerg 6 минут назад

      Как кто не свалит со Спартака, так феерить начинает) Ну кроме Промеса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      AtticusFinch 19 минут назад

      как в лучшие времена в Донецке)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1798

      OldenVad 31 минуту назад

      Красава!

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