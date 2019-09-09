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    Ибрагимович: «Очень доволен решением установить памятник в Мальме. Здесь находится мое сердце»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал будущее открытие в свою честь памятника.

    «Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце», – сказал Ибрагимович.

    Ранее Федерация футбола Швеции выступила инициатором установки памятника Ибрагимовичу.

    • Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1991 году в клубе «Мальме АБИ».
    • Впоследствии шведский форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • 37-летний нападающий провел за сборную Швеции 107 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 ассистов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1192

      Борат 1 минуту назад

      ну теперь можно и памятник дзюбе где-нить в москве поставить

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