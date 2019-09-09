Ибрагимович: «Очень доволен решением установить памятник в Мальме. Здесь находится мое сердце»

ну теперь можно и памятник дзюбе где-нить в москве поставить
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал будущее открытие в свою честь памятника.
«Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце», – сказал Ибрагимович.
Ранее Федерация футбола Швеции выступила инициатором установки памятника Ибрагимовичу.
- Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1991 году в клубе «Мальме АБИ».
- Впоследствии шведский форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 37-летний нападающий провел за сборную Швеции 107 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 ассистов.