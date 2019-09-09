Ибрагимович: «Очень доволен решением установить памятник в Мальме. Здесь находится мое сердце»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал будущее открытие в свою честь памятника.

«Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все начиналось, здесь находится мое сердце», – сказал Ибрагимович.

Ранее Федерация футбола Швеции выступила инициатором установки памятника Ибрагимовичу.