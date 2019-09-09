Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

    Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

    Статуя из бронзы высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг появится в Мальме, где родился и начинал карьеру Ибрагимович. Монумент, установленный на площади между старой и новой ареной «Мальме», откроют 8 октября.

    • Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1991 году в клубе «Мальме АБИ».
    • Впоследствии шведский форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
    • 37-летний нападающий провел за сборную Швеции 107 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 ассистов.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:44
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4934

      Старикан 35 минут назад

      Снял футболку - заслуживает жёлтой карточки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14280

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Памятник при жизни футболисту?... Стрёмная идея. Думаю, Златан потеряет от этого в уважении.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru