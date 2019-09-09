В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

Снял футболку - заслуживает жёлтой карточки))
Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.
Статуя из бронзы высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг появится в Мальме, где родился и начинал карьеру Ибрагимович. Монумент, установленный на площади между старой и новой ареной «Мальме», откроют 8 октября.
- Ибрагимович начал профессиональную карьеру в 1991 году в клубе «Мальме АБИ».
- Впоследствии шведский форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 37-летний нападающий провел за сборную Швеции 107 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 ассистов.