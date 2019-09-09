В Швеции установят памятник Ибрагимовичу

Федерация футбола Швеции организовала установку памятника нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

Статуя из бронзы высотой в 2,7 метра и весом в 500 кг появится в Мальме, где родился и начинал карьеру Ибрагимович. Монумент, установленный на площади между старой и новой ареной «Мальме», откроют 8 октября.