Рамос: «Погба – один из лучших игроков мира. В «Реале» ему всегда открыты двери»

Капитан «Реала» Серхио Рамос оценил возможность появления в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Считаю, что в нашем клубе всегда открыты двери для футболистов уровня Погба. Для меня Поль – один из лучших игроков мира. Он вариативный, он доказал свой уровень в «Ювентусе», а затем и в «Манчестер Юнайтед». Он стабилизирует игру команды и улучшает игру в атаке своей команды», – оценил француза Рамос.

Ранее сообщалось, что после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов евро.