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    Рамос: «Погба – один из лучших игроков мира. В «Реале» ему всегда открыты двери»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос оценил возможность появления в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «Считаю, что в нашем клубе всегда открыты двери для футболистов уровня Погба. Для меня Поль – один из лучших игроков мира. Он вариативный, он доказал свой уровень в «Ювентусе», а затем и в «Манчестер Юнайтед». Он стабилизирует игру команды и улучшает игру в атаке своей команды», – оценил француза Рамос.

    Ранее сообщалось, что после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1882

      Masteralex 1 час назад

      вечно все охают и ахают по поводу Погоба, но почему-то МЮ с ним играет стабильно хреново в важных матчах

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