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    Mirror: после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на заявление представителя полузащитника полузащитника команды Поля Погба Мино Райолы.

    Ранее голландский агент прямо заявил о желании футболиста покинуть клуб. По информации The Mirror, в ответ на это «МЮ» поднял цену на игрока со 150 миллионов фунтов стерлингов до 180 (200 миллионов евро).

    • «Юнайтед» купил Погба у «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что французом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».

    Источник: The Mirror

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    13.07.2019 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 13 июля 2019, 17:39

      забить в стойло!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 июля 2019, 15:16

      Это как цены на клубнику после сообщения о неурожае в соседнем колхозе. Ей Богу, дети, а не клуб.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 13 июля 2019, 14:42

      Просто всё, все смотрят на неймара, гризмана, че мол эти вон понты колотят, а мы чем хуже

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 13 июля 2019, 13:10

      Если Райола скажет что-то еще, чувствую, что Погба станет вечным рабом МЮ)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июля 2019, 12:41

      Ахахаха

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