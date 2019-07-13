Mirror: после слов Райолы о желании Погба уйти из «МЮ» клуб поднял цену на игрока до 200 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» отреагировало на заявление представителя полузащитника полузащитника команды Поля Погба Мино Райолы.

Ранее голландский агент прямо заявил о желании футболиста покинуть клуб. По информации The Mirror, в ответ на это «МЮ» поднял цену на игрока со 150 миллионов фунтов стерлингов до 180 (200 миллионов евро).