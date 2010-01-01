«Лилль» благодаря трансферам ушел в плюс на 249 миллионов, расходы «Ман Сити» оценили в 1 миллиард

В отчете CIES Football Observatory названы клубы из «большой пятерки» с наибольшими доходами и расходами от проведения трансферов с 2010 по 2019 год.

Лидером по доходам стал «Лилль», трансферный баланс которого составил 249 миллионов евро. На втором месте – «Монако» (215 миллионов), на третьем – «Джеона» (193).

Наибольший отрицательный трансферный баланс у «Манчестер Сити», расходы которого составили 1,091 миллиарда евро. Второй в рейтинге «ПСЖ» (-901 миллион), на третьем месте – «Манчестер Юнайтед» (-833).

Также выяснилось, что «Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро и стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.