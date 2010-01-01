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    «Лилль» благодаря трансферам ушел в плюс на 249 миллионов, расходы «Ман Сити» оценили в 1 миллиард

    В отчете CIES Football Observatory названы клубы из «большой пятерки» с наибольшими доходами и расходами от проведения трансферов с 2010 по 2019 год.

    Лидером по доходам стал «Лилль», трансферный баланс которого составил 249 миллионов евро. На втором месте – «Монако» (215 миллионов), на третьем – «Джеона» (193).

    Наибольший отрицательный трансферный баланс у «Манчестер Сити», расходы которого составили 1,091 миллиарда евро. Второй в рейтинге «ПСЖ» (-901 миллион), на третьем месте – «Манчестер Юнайтед» (-833).

    Также выяснилось, что «Ман Сити» за десять лет потратил на трансферы 1,6 миллиарда евро и стал первым клубом в истории, потратившим на свой состав более 1 миллиарда евро.

    Источник: сайт CIES Football Observatory

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +692

      GSmall 59 минут назад

      Как раз примерно с 10 года Лилль и стал ниже среднего.Евреи в руководстве ищут кого бы продать поскорее,им пофиг на результаты

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