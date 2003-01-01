«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на состав более 1 миллиарда

«Манчестер Сити» потратил 1,14 миллиарда евро на нынешний состав команды, согласно рейтингу CIES Football Observatory.

Второе место в списке занял «ПСЖ» – 913 миллионов евро, третье – «Реал» с 902 миллиона евро.

В первой десятке также оказались «Манчестер Юнайтед» (751 миллионов), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и «Арсенал» (498).