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    «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на состав более 1 миллиарда

    «Манчестер Сити» потратил 1,14 миллиарда евро на нынешний состав команды, согласно рейтингу CIES Football Observatory.

    Второе место в списке занял «ПСЖ» – 913 миллионов евро, третье – «Реал» с 902 миллиона евро.

    В первой десятке также оказались «Манчестер Юнайтед» (751 миллионов), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и «Арсенал» (498).

    • При подсчетах CIES Football Observatory учитывала и финансовые бонусы, которые прописываются при совершении трансферов.
    • Российские клубы в рейтинге отсутствуют, так как анализ проводился только в лигах «большой пятерки».

    Источник: сайт CIES Football Observatory

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      Ловкий Бубен 51 минуту назад

      Вот где грабят народ, куда смотрит наша либерда ?? Откуда у Манчестер Сити милльард ? Коррупция в мелкобритании процветает и главное узаконена. От наших леб отбросов комментариев ноль, вот купи Зенит ( на свои деньги ) какого нибудь среднего футболиста, они бы были тут как тут

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