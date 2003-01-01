«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на состав более 1 миллиарда

Вот где грабят народ, куда смотрит наша либерда ?? Откуда у Манчестер Сити милльард ? Коррупция в мелкобритании процветает и главное узаконена. От наших леб отбросов комментариев ноль, вот купи Зенит ( на свои деньги ) какого нибудь среднего футболиста, они бы были тут как тут
«Манчестер Сити» потратил 1,14 миллиарда евро на нынешний состав команды, согласно рейтингу CIES Football Observatory.
Второе место в списке занял «ПСЖ» – 913 миллионов евро, третье – «Реал» с 902 миллиона евро.
В первой десятке также оказались «Манчестер Юнайтед» (751 миллионов), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и «Арсенал» (498).
- При подсчетах CIES Football Observatory учитывала и финансовые бонусы, которые прописываются при совершении трансферов.
- Российские клубы в рейтинге отсутствуют, так как анализ проводился только в лигах «большой пятерки».