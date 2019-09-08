Рамос: «Рекорды существуют, чтобы их бить. Моя цель – 200 матчей за сборную Испании»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал повторение рекорда Икера Касильяса по числу матчей в составе национальной команды.

Сейчас в активе обоих футболистов по 167 игр.

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года.

Касильяс защищал ворота национальной команды с 2000 по 2016 год.

«Рекорды существуют, чтобы их бить. Надеюсь, что в результате я смогу достичь большего, если травмы обойдут стороной. У меня все хорошо, я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель – достичь 200 матчей.

Вы никогда не заглядываете так далеко, потому что в футболе много всего происходит. Сначала я мечтал приехать в сборную, потом были чемпионства, у меня впереди много лет в футболе. Сохраняю амбиции, забочусь о себе и могу многое сделать», – сказал Рамос.

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