Что произошло в отборе к Евро. Италия задавила прямого конкурента, Рамос установил рекорд, Греция снова провалилась

Называем самые интересные моменты.

Мхитарян раззабивался

Генрих Мхитарян в матче против Боснии (счет был 4:2 в пользу Армении): два гола и одна голевая. И из всего этого вытекают три хороших новости. Первая – победа Армении, она подобралась к Финляндии (разница – три очка). Вторая – Генрих Мхитарян забил впервые с 23 марта.

Третья – два мяча за один матч он забил впервые 16 декабря 2018 года – тогда пострадал «Саутгемптон».

Румыния выигрывает, когда Пушкаш забивает

В этом отборе для Румынии все просто: она выигрывает, когда Пушкаш забивает. В матчах с фарерами, Мальтой (две встречи с ними) он оформил в общем счете 4 гола.

Пока что это даже не лучший результат в сборной (у Кешерю 5 голов). Зато Пушкаш в топ-10 бомбардиров отбора Евро-2020.

Испания – это мощно

Пока что Испания (как и Италия с Северной Ирландией) демонстрирует 100-процентный результат – ни одного поражения в квалификационном раунде. В этот раз испанцы уничтожили Фарерские острова – 4:0.

Дополнительные причины восхищаться испанцами:

Серхио Рамос вышел в 167-й игре за сборную. Он – лидер (вместе с Икером Касильясом) по этому показателю. До рекорда Европы осталось 9 встреч: у Буффона было 176.

Пако Алькасер забивал в каждом матче, в клубе и в сборной, в этом сезоне: 9 голов в семи матчах.

twit text — Squawka Football (@Squawka) September 8, 2019

Родриго забил первый дубль за сборную.

Швеция превратила гонку за второе место группы F в триллер

Шведский тренер Ларс Лагербек тренирует Норвегию, дважды играет со шведами вничью (1:1 и 3:3) и максимально усложняет положение в группе F (точнее, борьбу за вторую строчку). У Швеции 11 очков, у Румынии – 10, у Норвегии – 9.

Греция каким-то чудом не обыграла Лихтенштейн

Этот отбор для Греции – провал. В последний раз они выигрывали в первом туре, у Лихтештейна – 2:0. Дальше – две ничьи и три поражения.

Последний матч, снова с Лихтенштейном (1:1), идеально показывает форму греков. Преимущество во владении (79% против 21%), колоссальное преимущество по ударам (19 против 5), но все равно больше одного очка Греция не набрала.

Италия победила главный сюрприз турнира, Финляндию, и установила рекорд

Сам матч получился дико сложным: Жоржиньо установил окончательный счет (2:1) за 10 минут до конца второго тайма (хотя до этого было 1:1). Зато какой эффект: Италия не проигрывала в квалификации к чемпионатам Европы 13 лет (36 матчей) – это абсолютный рекорд.

Теперь пройдемся отдельно по футболистам, там тоже есть важные моменты. Во-первых, для Пукки это 9 гол в 11 матчах за сборную и клуб. Во-вторых, Чиро Иммобиле забил первый гол за Италию впервые за 733 дня. В-третьих, Бонуччи отыграл 91-й матч за сборную и занял девятое место в Италии по этому показателю

Из других результатов:

Сборная Швейцарии разнесла Гибралтар. 4:0 – ничего необычного.

У Дании было колоссальное преимущество над Грузией (12:7 – по ударам 39%:61% – по владению), но случилось 0:0.

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