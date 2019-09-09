Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Что произошло в отборе к Евро. Италия задавила прямого конкурента, Рамос установил рекорд, Греция снова провалилась


    4
    Голосов: 5
    09.09.2019 00:45
    Называем самые интересные моменты.

    Мхитарян раззабивался

    Генрих Мхитарян в матче против Боснии (счет был 4:2 в пользу Армении): два гола и одна голевая. И из всего этого вытекают три хороших новости. Первая – победа Армении, она подобралась к Финляндии (разница – три очка). Вторая – Генрих Мхитарян забил впервые с 23 марта.

    Третья – два мяча за один матч он забил впервые 16 декабря 2018 года – тогда пострадал «Саутгемптон».

    Румыния выигрывает, когда Пушкаш забивает

    В этом отборе для Румынии все просто: она выигрывает, когда Пушкаш забивает. В матчах с фарерами, Мальтой (две встречи с ними) он оформил в общем счете 4 гола.

    Пока что это даже не лучший результат в сборной (у Кешерю 5 голов). Зато Пушкаш в топ-10 бомбардиров отбора Евро-2020.

    Испания – это мощно

    Пока что Испания (как и Италия с Северной Ирландией) демонстрирует 100-процентный результат – ни одного поражения в квалификационном раунде. В этот раз испанцы уничтожили Фарерские острова – 4:0.

    Дополнительные причины восхищаться испанцами:

    • Серхио Рамос вышел в 167-й игре за сборную. Он – лидер (вместе с Икером Касильясом) по этому показателю. До рекорда Европы осталось 9 встреч: у Буффона было 176.
    • Пако Алькасер забивал в каждом матче, в клубе и в сборной, в этом сезоне: 9 голов в семи матчах.
    • Родриго забил первый дубль за сборную.

    Швеция превратила гонку за второе место группы F в триллер

    Шведский тренер Ларс Лагербек тренирует Норвегию, дважды играет со шведами вничью (1:1 и 3:3) и максимально усложняет положение в группе F (точнее, борьбу за вторую строчку). У Швеции 11 очков, у Румынии – 10, у Норвегии – 9.

    Греция каким-то чудом не обыграла Лихтенштейн

    Этот отбор для Греции – провал. В последний раз они выигрывали в первом туре, у Лихтештейна – 2:0. Дальше – две ничьи и три поражения.

    Последний матч, снова с Лихтенштейном (1:1), идеально показывает форму греков. Преимущество во владении (79% против 21%), колоссальное преимущество по ударам (19 против 5), но все равно больше одного очка Греция не набрала.

    Италия победила главный сюрприз турнира, Финляндию, и установила рекорд

    Сам матч получился дико сложным: Жоржиньо установил окончательный счет (2:1) за 10 минут до конца второго тайма (хотя до этого было 1:1). Зато какой эффект: Италия не проигрывала в квалификации к чемпионатам Европы 13 лет (36 матчей) – это абсолютный рекорд.

    Теперь пройдемся отдельно по футболистам, там тоже есть важные моменты. Во-первых, для Пукки это 9 гол в 11 матчах за сборную и клуб. Во-вторых, Чиро Иммобиле забил первый гол за Италию впервые за 733 дня. В-третьих, Бонуччи отыграл 91-й матч за сборную и занял девятое место в Италии по этому показателю

    Из других результатов:

    Сборная Швейцарии разнесла Гибралтар. 4:0 – ничего необычного.

    У Дании было колоссальное преимущество над Грузией (12:7 – по ударам 39%:61% – по владению), но случилось 0:0.

    Материалы по теме:

    Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS, Imago-Images, Newspix24/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 9 сентября 2019, 21:20

      Пока что Испания (как и Италия с Северной Ирландией) демонстрирует 100-процентный результат....
      А как же Бельгия???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 9 сентября 2019, 07:54

      Дания играла с Грузией.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > SinyaaPyll 9 сентября 2019, 19:41

      а кто против

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11