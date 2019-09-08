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    Ребров и Самедов провели благотворительный аукцион в поддержку слабовидящих детей

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров и бывший игрок москвичей Александр Самедов провели благотворительный аукцион в поддержку фонда «Своими глазами». Его учредителем является голкипер, а цель – помогать детям с нарушениями зрения.

    «Совместно с Артемом попробовали и сделали такое мероприятие. Как прошло? Не знаю, это людям оценивать такую идею, но вроде все прошло хорошо, и всем людям понравилось. Здесь часто бывают футболисты, вот Роман Павлюченко был здесь, он вообще VIP-клиент, через день тут бывает, также Виталий Денисов тут присутствует, он прилетел на два дня.

    Мы рады, что можем в нашем кругу делать такие благие вещи. Здорово, что есть такие благотворительные дела, то, что делает Артем, — это хорошее дело, а помочь ему в таком деле — это приятно», – сказал Самедов Sport24.

    • Лотами в аукционе стали майки игроков «Спартака» и сборной России.
    • Ребров помогает слабовидящим детям более года.
    • Самедов завершил профессиональную карьеру летом.

    Источник: Sport24

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