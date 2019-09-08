Ребров и Самедов провели благотворительный аукцион в поддержку слабовидящих детей

Вратарь «Спартака» Артем Ребров и бывший игрок москвичей Александр Самедов провели благотворительный аукцион в поддержку фонда «Своими глазами». Его учредителем является голкипер, а цель – помогать детям с нарушениями зрения.

«Совместно с Артемом попробовали и сделали такое мероприятие. Как прошло? Не знаю, это людям оценивать такую идею, но вроде все прошло хорошо, и всем людям понравилось. Здесь часто бывают футболисты, вот Роман Павлюченко был здесь, он вообще VIP-клиент, через день тут бывает, также Виталий Денисов тут присутствует, он прилетел на два дня.

Мы рады, что можем в нашем кругу делать такие благие вещи. Здорово, что есть такие благотворительные дела, то, что делает Артем, — это хорошее дело, а помочь ему в таком деле — это приятно», – сказал Самедов Sport24.