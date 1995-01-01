Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Сутормин в ворота «Сочи» забил первый гол за «Зенит»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». На третьей минуте счет открыл Алексей Сутормин.

    Для него это первый гол за действующих чемпионов России. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «СДЮСШОР Смена».

    • Сутормин перешел в «Зенит» летом транзитом через «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок пропустил только один матч, результативными действиями не отметился.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru