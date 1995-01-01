Сутормин в ворота «Сочи» забил первый гол за «Зенит»

ну ничего зимой он Сочи и усилит
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». На третьей минуте счет открыл Алексей Сутормин.
Для него это первый гол за действующих чемпионов России. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «СДЮСШОР Смена».
- Сутормин перешел в «Зенит» летом транзитом через «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.
- В текущем сезоне РПЛ игрок пропустил только один матч, результативными действиями не отметился.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.