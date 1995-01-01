Сутормин в ворота «Сочи» забил первый гол за «Зенит»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». На третьей минуте счет открыл Алексей Сутормин.

Для него это первый гол за действующих чемпионов России. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «СДЮСШОР Смена».