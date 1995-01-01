«Бизнес Online» опубликовал письмо гендиректора «Рубина» с подтверждением трансфера Сутормина за 50 тысяч рублей

«Рубин» и «Зенит» действительно заплатили по 50 тысяч рублей за переход полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга»

В распоряжении «Бизнес Online» оказалось письмо за подписью генерального директора казанского клуба Рустема Сайманова, где была озвучена трансферная компенсация, которую «Рубин» получил за трансфер игрока в питерский «Зенит» – 50 тысяч рублей.

По информации издания, все договоренности «Рубина» о трансфере Сутормина за 2 миллиона евро с «Оренбургом» после вмешательства руководства «Зенита» потеряли силу. Договор был отменен, а «Рубин» к тому моменту еще не сделал никаких выплат «Оренбургу», поэтому была выбрана схема с 50 тысячами рублей.

Директор «Волгаря» Андрей Шарохин, на чье имя пришло письмо о выплате в 494 рубля за Сутормина, не смог объяснить происходящее. «Не могу пока комментировать эту ситуацию. Мы отправили запросы в РФС и клубы по этому вопросу. Ждем от них ответа», – сказал он.

Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина «примерно полведра мороженого».