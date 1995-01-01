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    «Бизнес Online» опубликовал письмо гендиректора «Рубина» с подтверждением трансфера Сутормина за 50 тысяч рублей

    «Рубин» и «Зенит» действительно заплатили по 50 тысяч рублей за переход полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга»

    В распоряжении «Бизнес Online» оказалось письмо за подписью генерального директора казанского клуба Рустема Сайманова, где была озвучена трансферная компенсация, которую «Рубин» получил за трансфер игрока в питерский «Зенит» – 50 тысяч рублей.

    По информации издания, все договоренности «Рубина» о трансфере Сутормина за 2 миллиона евро с «Оренбургом» после вмешательства руководства «Зенита» потеряли силу. Договор был отменен, а «Рубин» к тому моменту еще не сделал никаких выплат «Оренбургу», поэтому была выбрана схема с 50 тысячами рублей.

    Директор «Волгаря» Андрей Шарохин, на чье имя пришло письмо о выплате в 494 рубля за Сутормина, не смог объяснить происходящее. «Не могу пока комментировать эту ситуацию. Мы отправили запросы в РФС и клубы по этому вопросу. Ждем от них ответа», – сказал он.

    Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку Сутормина «примерно полведра мороженого».

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +79314

      Chernyi Lis 14 минут назад

      короче зенит типа америкосса уже..все по ихнему должно быть!..даже если на скамейке сидят большинство..и все уже от бабла такого испорченные стали душой..

      0
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      Рейтинг: +53

      Я - легенда 15 минут назад

      Пипец. Может быть, у Сутормина ещё и зарплата тыщ 20? ))))

      0
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      Рейтинг: +492

      АИН-27 19 минут назад

      Когда-то "зенит" забрал у КС Молло (который очень неслабо тащил) и Цаллагова - универсала обороны, который на тот момент был лидером и капитаном, одним из лучших в отборе из РПЛ (тогда еще РФПЛ). Сумма за два трансфера просто смешная. И таких Цаллаговых и Новосельцевых каждый сезон. Зенит тупо забирает сильных, сажает на лавку и ломает карьеру, предлагает огромные договоры, а отступные почти всегда занижены. Проигрывают все - клубы получают копейки, футболисты ломают карьеру, а "зенитка" ослабевает всех конкурентов: и тех, кто продает им футболиста, и тех, кто потенциально мог бы забрать себе и сделать из игрока футболиста еще выше классом. За всё это я НЕНАВИЖУ "зенит".

      4
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      Рейтинг: +1179

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 минуты назад

      УЕФА надо вмешаться и наказать.

      1
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      Рейтинг: +7388

      Serjoga > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 минуты назад

      Всю Россию! Дисквалифицировать из кубков (за такие трансферы и скандальное судейство)! Вот тогда РФС, может быть, "зашевелится и будет эффект. А если Зенит только штрафанут, то никакого толка не будет!

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      Рейтинг: +5742

      батог 29 минут назад

      Гамбургер дороже. Вот блин схемы !!!

      1
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      Рейтинг: +283

      dmzeus 50 минут назад

      С барского плеча))

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