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    «Спартак» и «Спартак-2» проиграли в совокупности шесть матчей подряд

    В 12 туре ФНЛ «Спартак-2» крупно уступил «Краснодару-2» (0:3). Это означает, что «Спартак» и его резерв в ФНЛ в совокупности проиграли шесть встреч подряд.

    1 сентября москвичи уступили дома «Зениту» с минимальным счетом. Началась серия 26 августа, когда «Спартак-2» в Москве проиграл «Ротору» (0:1).

    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • «Спартак-2» в турнирной таблице ФНЛ занимает 12 место.
    • «Спартак» в ближайшем матче встретится с «Уралом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2019 23:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      Вальдемар IV 30 минут назад

      статейки из рода не забывайте хоть про спартак униженный везде и всеми

      0
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      Рейтинг: +6825

      ufos73 32 минуты назад

      Может сайт переименовать в Антиспартак? Кого стесняются???

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