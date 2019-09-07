«Спартак» и «Спартак-2» проиграли в совокупности шесть матчей подряд

В 12 туре ФНЛ «Спартак-2» крупно уступил «Краснодару-2» (0:3). Это означает, что «Спартак» и его резерв в ФНЛ в совокупности проиграли шесть встреч подряд.

1 сентября москвичи уступили дома «Зениту» с минимальным счетом. Началась серия 26 августа, когда «Спартак-2» в Москве проиграл «Ротору» (0:1).