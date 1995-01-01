«Локомотив» – о травме Чорлуки: «Как там Чарли? В порядке, все будет хорошо»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче против латышского «Спартака» (2:0). Клуб сообщил болельщикам, что повреждение не носит серьезный характер.
«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли?
Отвечаем: в порядке, всe будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», – гласит официальное сообщение «Локомотива».
- Чорлука в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча.
- В ближайшем туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Сочи».
- 18 сентября москвичи матчем с «Байером» стартуют в Лиге чемпионов.