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    «Локомотив» – о травме Чорлуки: «Как там Чарли? В порядке, все будет хорошо»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче против латышского «Спартака» (2:0). Клуб сообщил болельщикам, что повреждение не носит серьезный характер.

    «Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли?

    Отвечаем: в порядке, всe будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», – гласит официальное сообщение «Локомотива».

    Источник: твиттер «Локомотива»

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