«Локомотив» – о травме Чорлуки: «Как там Чарли? В порядке, все будет хорошо»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в товарищеском матче против латышского «Спартака» (2:0). Клуб сообщил болельщикам, что повреждение не носит серьезный характер.

«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли?

Отвечаем: в порядке, всe будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», – гласит официальное сообщение «Локомотива».