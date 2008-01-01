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    «Оренбург» – единственная команда сезона РПЛ, пропустившая во всех матчах

    Сейчас в РПЛ пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику «Оренбурга» в первых восьми турах.

    Оренбуржцы – единственная команда сезона, которая пропустила во всех матчах. Всего игроки Владимира Федотова давали сопернику забить 14 раз.

    • «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
    • В следующем туре команда встретится дома с «Рубином».
    • В прошлом сезоне «Оренбург» финишировал в трех очках от зоны Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Хоть в чём то надо быть первым. ))) Всё ещё наладится, 14 мячей не так уж много.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2805

      TOL47 59 минут назад

      в прошлом сезоне было получше у Оренбурга.

      0
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