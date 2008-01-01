«Оренбург» – единственная команда сезона РПЛ, пропустившая во всех матчах

Сейчас в РПЛ пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику «Оренбурга» в первых восьми турах.

Оренбуржцы – единственная команда сезона, которая пропустила во всех матчах. Всего игроки Владимира Федотова давали сопернику забить 14 раз.