«Оренбург» – единственная команда сезона РПЛ, пропустившая во всех матчах

Хоть в чём то надо быть первым. ))) Всё ещё наладится, 14 мячей не так уж много.
Сейчас в РПЛ пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику «Оренбурга» в первых восьми турах.
Оренбуржцы – единственная команда сезона, которая пропустила во всех матчах. Всего игроки Владимира Федотова давали сопернику забить 14 раз.
- «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
- В следующем туре команда встретится дома с «Рубином».
- В прошлом сезоне «Оренбург» финишировал в трех очках от зоны Лиги Европы.