Самедов: «Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Не вижу логики в словах Глушакова»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал высказывания бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.

«Не знаю, кто с кем общался, и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать, и вообще логики в его словах не вижу.

Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, что этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», – сказал Самедов.