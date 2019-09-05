Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Самедов: «Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Не вижу логики в словах Глушакова»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал высказывания бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.

    «Не знаю, кто с кем общался, и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать, и вообще логики в его словах не вижу.

    Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, что этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», – сказал Самедов.

    • Ранее Глушаков в интервью вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он. Сообщалось, что Самедов надевал майку без желания, только из-за решения клуба.
    • Также Глушаков сказал в интервью, что агент Тимур Гурцкая спрашивал его мнения о возможном переходе Самедова в «Спартак». Денис выражал сомнения в целесообразности сделки, поскольку не понимал, куда будут ставить новичка и согласится ли он на роль запасного. Самедов после этого передали, что Глушаков был недоволен его переходом. По словам Глушакова, Самедов ему за это «предъявил».
    • В январе футболисты «Спартака» сделали совместную фотографию, надев футболки с номером Глушакова. Игрок был подвержен критике со стороны болельщиков, которые подозревали его в том, что он причастен к отставке Массимо Карреры.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8416

      Диктор 20 минут назад

      Я верю Александру ,а йуде нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -10

      mp7700 29 минут назад

      Самедов мужик, много не трепится как тряпка. Ушел по мужски. Завершил карьеру, никого не поливал грязью. Молоток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4019

      ivany4 1 час назад

      Бомбардир так спешит перепечатать всю грязь, что ошибка на ошибке.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20571

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Бомбардир, можно без стирки грязного белья обойтись ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Борат 1 час назад

      что ты что глушак две шкуры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Spartak 777 1 час назад

      Саша молчи , будь умнее , оно того не стоит ...здоровья и удачи

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru