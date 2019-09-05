Самедов: «Не знаю, кто с кем общался и кто как майку надевал. Не вижу логики в словах Глушакова»

Я верю Александру ,а йуде нет.
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал высказывания бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова в свой адрес.
«Не знаю, кто с кем общался, и кто как майку надевал. Я сказал за себя, нас попросили надеть майку, и я надел. Я не хочу сейчас об этом вспоминать, и вообще логики в его словах не вижу.
Действительно ли я спросил у Глушакова по приходу в «Спартак»? Да, может быть, что этот вопрос я ему действительно задавал в разговоре один на один», – сказал Самедов.
- Ранее Глушаков в интервью вспомнил о ситуации с майками в его поддержку, опровергнув информацию о том, что организатором акции был он. Сообщалось, что Самедов надевал майку без желания, только из-за решения клуба.
- Также Глушаков сказал в интервью, что агент Тимур Гурцкая спрашивал его мнения о возможном переходе Самедова в «Спартак». Денис выражал сомнения в целесообразности сделки, поскольку не понимал, куда будут ставить новичка и согласится ли он на роль запасного. Самедов после этого передали, что Глушаков был недоволен его переходом. По словам Глушакова, Самедов ему за это «предъявил».
- В январе футболисты «Спартака» сделали совместную фотографию, надев футболки с номером Глушакова. Игрок был подвержен критике со стороны болельщиков, которые подозревали его в том, что он причастен к отставке Массимо Карреры.