Глушаков: «У меня был продолжительный конфликт с окружением Карреры»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что его отношения с экс-тренером команды Массимо Каррерой испортились из-за окружения итальянца.

«У меня был продолжительный конфликт с окружением Карреры. Про этих людей мы всe поняли по ходу чемпионского сезона. В первом круге, когда сделали отрыв + 8 – у всех были замечательные отношения. С Каррерой постоянно общались, он часто шeл навстречу.

Например, после Самары, когда проиграли 0:4, у Сальвы Боккетти был юбилей – 30 лет. Массимо тогда ругался, сказал, что закроет нас на базе, но от команды, от лица ребят я пришeл к нему и объяснил, что ни в коем случае нельзя этого делать. Наоборот, надо отпустить народ, позволить им немного снять напряжение. Типа пусть молодые веселятся, а мы – кто будет в основе – проследим за порядком. Так и сказал: «Точно выиграем у «Рубина».

Каррера сам пришeл на праздник – посидели, вина выпили, отлично общались, получился замечательный объединяющий вечер. Обстановка была идеальной, но в межсезонье всe изменилось: в команду пришли Трабукки и Гурцкая. Теперь они всегда были рядом – на сборах, ужинах, тренировках», – сказал Глушаков.

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