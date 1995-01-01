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    Президент «Алании» Габулов: «Здорово, что к нам приедет один из топ-клубов РПЛ. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА»

    Президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России.

    «Мы рады, что вообще дошли до этой стадии Кубка России. Здорово, что к нам в республику приедет один из топ-клубов РПЛ. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА. Лично для меня и Спартака Гогниева ЦСКА – не чужой клуб, с ним связаны большие победы и приятные воспоминания. Это футбольный праздник для всего региона, спустя много лет к нам в республику приедет топ-клуб. Уверен, что будет аншлаг.

    Не думаем о том, что ЦСКА может привезти не основной состав. Главное – насколько качественно наш клуб подготовится и настроится на эту игру.

    Мы убеждены, что у нас очень хорошая команда. Матч против ЦСКА – возможность лишний раз это доказать, проверить свои силы против такого соперника и окончательно поверить в собственные возможности», – сказал Габулов.

    В августе Габулов заявлял, что «Алания» «ждет в 1/16 финала Кубка России ЦСКА и полные трибуны».

    • В среду состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России.
    • «Алания» получила в соперники ЦСКА. Матч состоится во Владикавказе 25 сентября, начало – в 16:00 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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