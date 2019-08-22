Габулов: «Алания» ждет в 1/16 финала Кубка России ЦСКА и полные трибуны»

Президент «Алании» Владимир Габулов дал комментарий после победы команды в матче 1/32 финала Кубка России против «Ротора» (2:1). Функционер хотел бы в следующем раунде встретиться со своим бывшим клубом – ЦСКА.

«Победа над одним из лидеров ФНЛ — это результат, который принeс радость нашим болельщикам. Сегодняшний матч – классика 90-х годов, когда «Ротор» и «Алания» являлись лидерами российского чемпионата. Сегодня обе команды показали зрелищный, атакующий футбол. Радость болельщиков — самое важное для нас, пускай она даже будет краткосрочной. Ради них мы трудимся не покладая рук, и команда чувствует из-за этого большую ответственность.

В будущем мы хотим видеть нашу команду выступающей на более высоком уровне. Хотелось бы как можно быстрее играть в ФНЛ, а дальше — и в РПЛ. Приезд команды Премьер-лиги во Владикавказ на игру 1/16 кубка России — значимое событие для республики.

Кого хотели бы видеть в соперниках? Мы были бы рады видеть ЦСКА, там играет наш близкий друг — Алан Дзагоев. Кстати, желаю ему скорейшего выздоровления. Так что ждeм ЦСКА и полных трибун на матче. Что касается идеального варианта, то это тот соперник, которого мы обыграем. Футболисты и тренерский штаб заслужили этот результат», – сказал Габулов.