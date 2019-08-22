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    Габулов: «Алания» ждет в 1/16 финала Кубка России ЦСКА и полные трибуны»

    Президент «Алании» Владимир Габулов дал комментарий после победы команды в матче 1/32 финала Кубка России против «Ротора» (2:1). Функционер хотел бы в следующем раунде встретиться со своим бывшим клубом – ЦСКА.

    «Победа над одним из лидеров ФНЛ — это результат, который принeс радость нашим болельщикам. Сегодняшний матч – классика 90-х годов, когда «Ротор» и «Алания» являлись лидерами российского чемпионата. Сегодня обе команды показали зрелищный, атакующий футбол. Радость болельщиков — самое важное для нас, пускай она даже будет краткосрочной. Ради них мы трудимся не покладая рук, и команда чувствует из-за этого большую ответственность.

    В будущем мы хотим видеть нашу команду выступающей на более высоком уровне. Хотелось бы как можно быстрее играть в ФНЛ, а дальше — и в РПЛ. Приезд команды Премьер-лиги во Владикавказ на игру 1/16 кубка России — значимое событие для республики.

    Кого хотели бы видеть в соперниках? Мы были бы рады видеть ЦСКА, там играет наш близкий друг — Алан Дзагоев. Кстати, желаю ему скорейшего выздоровления. Так что ждeм ЦСКА и полных трибун на матче. Что касается идеального варианта, то это тот соперник, которого мы обыграем. Футболисты и тренерский штаб заслужили этот результат», – сказал Габулов.

    • «Алания» вернула профессиональный статус только в 2019 году.
    • Команда выигрывала чемпионат России в 1996 году.
    • «Алания» в зоне «Юг» ПФЛ идет 12-й из 16 команд.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.08.2019 00:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 00:50

      Производство паленой водки прикрыли, и клупа нет! На несчастье других свое счастье не построишь!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > paracetamol 22 августа, 08:23

      Где-то прикрыли , а где-то , судя по статистике смертей от палёнки , гонят по стахановски .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 00:27

      Ждите Спартак, там хачиков побольше.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +339

      SinyaaPyll 22 августа, 00:22

      Ждём полноценного возрождения!

      0
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