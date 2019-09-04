РПЛ опубликовала подборку лучших вратарских сейвов тура. Туда включили эпизод с Черновым

Эпизод с Черновым это нечто...
Площадь ворот почти 18 квадратных метров, диаметр мяча около 30 сантиметров, а Джорджевич попадает в лежащего игрока КАК?????????????????????????????????
Российская Премьер-лига в твиттере разместила видео с нарезкой лучших сейвов вратарей в матчах 8-го тура чемпионата.
Кроме моментов с участием голкиперов, в нарезку попал сейв защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче с «Локомотивом» (2:1).
Ранее испанское издание AS назвало спасение Чернова «лучшим оборонительным действием десятилетия».
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 4, 2019
Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!