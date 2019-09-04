РПЛ опубликовала подборку лучших вратарских сейвов тура. Туда включили эпизод с Черновым

Российская Премьер-лига в твиттере разместила видео с нарезкой лучших сейвов вратарей в матчах 8-го тура чемпионата.

Кроме моментов с участием голкиперов, в нарезку попал сейв защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче с «Локомотивом» (2:1).

Ранее испанское издание AS назвало спасение Чернова «лучшим оборонительным действием десятилетия».

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 4, 2019

Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!