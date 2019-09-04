Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    РПЛ опубликовала подборку лучших вратарских сейвов тура. Туда включили эпизод с Черновым

    Российская Премьер-лига в твиттере разместила видео с нарезкой лучших сейвов вратарей в матчах 8-го тура чемпионата.

    Кроме моментов с участием голкиперов, в нарезку попал сейв защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче с «Локомотивом» (2:1).

    Ранее испанское издание AS назвало спасение Чернова «лучшим оборонительным действием десятилетия».

    Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!

    Источник: твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7303

      parevg 43 минуты назад

      Эпизод с Черновым это нечто...
      Площадь ворот почти 18 квадратных метров, диаметр мяча около 30 сантиметров, а Джорджевич попадает в лежащего игрока КАК?????????????????????????????????

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru