«Спорт-Экспресс»: Караваев уехал из расположения сборной, чтобы пройти медосмотр в «Зените»

идиот, играй в Европе, даже за Витесс
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Витесса» Вячеслав Караваев на несколько часов покинул расположение сборной России.
Караваев проходит медобследование для перехода в «Зенит».
В понедельник у национальной команды была одна тренировка. Вечером у команды и отдельных футболистов запланированы встречи со спонсорами.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Караваев переходит в «Зенит» за 8 миллионов евро.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
- В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.
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