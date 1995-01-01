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    «Спорт-Экспресс»: Караваев уехал из расположения сборной, чтобы пройти медосмотр в «Зените»

    По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Витесса» Вячеслав Караваев на несколько часов покинул расположение сборной России.

    Караваев проходит медобследование для перехода в «Зенит».

    В понедельник у национальной команды была одна тренировка. Вечером у команды и отдельных футболистов запланированы встречи со спонсорами.

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Караваев переходит в «Зенит» за 8 миллионов евро.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      elessar arnor 51 минуту назад

      идиот, играй в Европе, даже за Витесс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10453

      Garrincha58 1 час назад

      а как же Лёня? как же он без каравая?

      1
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