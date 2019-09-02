Игбун стал игроком «Динамо»

Хорошее приобретение. Однозначно оживит игру впереди и конкуренцию создаст некоторым засидевшимся.
Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун на правах аренды перешел в московское «Динамо».
«Футболист будет защищать динамовские цвета до конца сезона 2019/20», – говорится в сообщении на сайте клуба.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из «Мидтьюлланда».
- В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 2, 2019
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