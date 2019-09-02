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    Игбун стал игроком «Динамо»

    Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун на правах аренды перешел в московское «Динамо».

    «Футболист будет защищать динамовские цвета до конца сезона 2019/20», – говорится в сообщении на сайте клуба.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из «Мидтьюлланда».
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14134

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Хорошее приобретение. Однозначно оживит игру впереди и конкуренцию создаст некоторым засидевшимся.

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