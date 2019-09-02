AS: Икарди вылетел в Париж

ну норм, если приживется вместо кавани и останется. Бабло там есть - ему и его жене понравится)
Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «ПСЖ».
Аргентинец вылетел в Париж на медицинское обследование, сообщает AS. «ПСЖ» согласовал аренду 26-летнего форварда с возможностью последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может арендовать Икарди.
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
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