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    AS: Икарди вылетел в Париж

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди близок к переходу в «ПСЖ».

    Аргентинец вылетел в Париж на медицинское обследование, сообщает AS. «ПСЖ» согласовал аренду 26-летнего форварда с возможностью последующего выкупа.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может арендовать Икарди.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: AS

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8470

      DeStar 46 минут назад

      ну норм, если приживется вместо кавани и останется. Бабло там есть - ему и его жене понравится)

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