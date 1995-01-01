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    «ПСЖ» может арендовать Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может в ближайшие часы перейти в «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, парижане рассматривают вариант с арендой аргентинца. Будет ли у французского клуба право выкупа, стороны еще не решили.

    Ранее стало известно, что форварда также хотят арендовать «Атлетико» и «Валенсия».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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