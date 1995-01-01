«ПСЖ» может арендовать Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может в ближайшие часы перейти в «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, парижане рассматривают вариант с арендой аргентинца. Будет ли у французского клуба право выкупа, стороны еще не решили.

Ранее стало известно, что форварда также хотят арендовать «Атлетико» и «Валенсия».