«ПСЖ» может арендовать Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может в ближайшие часы перейти в «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, парижане рассматривают вариант с арендой аргентинца. Будет ли у французского клуба право выкупа, стороны еще не решили.
Ранее стало известно, что форварда также хотят арендовать «Атлетико» и «Валенсия».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.