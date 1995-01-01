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    Betting Insider: Караваев близок к переходу в «Зенит» за 7 миллионов

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает Betting Insider.

    По информации источника, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Петербуржцы заплатят за 24-летнего россиянина 7 миллионов евро.

    Ранее голландское издание Omroep Gelderland сообщало, что «Зенит» планирует подписать футболиста за 3 миллиона.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.

    Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»

    Источник: Betting Insider

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6425

      ivanthebest 22 минуты назад

      Очередной недотёпа который испортит себе карьеру... Зина и так уже всех мало-мальски перспективных игроков не из топ-5 российского чемпа уже попортила, добрались и до 1 из 3 легов. Бесят такие г..ндонские клубы, которые и себе пользы не приносят и всем остальным подсерают, а потом как отработанный материал отдают в свои фарм-клубы.

      0
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      Рейтинг: +193

      S.K.V. 29 минут назад

      Витесс только обороты стал набирать.....

      2
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      Рейтинг: +7937

      KLIM777 44 минуты назад

      В Футбол менеджере всегда его покупал в Зенит. Но по показателям он чуть лучше Набиуллина, хоть играет и справа и слева

      0
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    • ...
      Рейтинг: +529

      FENIX-SL 55 минут назад

      ну вот
      и этот за бабками сюда

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