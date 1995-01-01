Betting Insider: Караваев близок к переходу в «Зенит» за 7 миллионов

Очередной недотёпа который испортит себе карьеру... Зина и так уже всех мало-мальски перспективных игроков не из топ-5 российского чемпа уже попортила, добрались и до 1 из 3 легов. Бесят такие г..ндонские клубы, которые и себе пользы не приносят и всем остальным подсерают, а потом как отработанный материал отдают в свои фарм-клубы.
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает Betting Insider.
По информации источника, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Петербуржцы заплатят за 24-летнего россиянина 7 миллионов евро.
Ранее голландское издание Omroep Gelderland сообщало, что «Зенит» планирует подписать футболиста за 3 миллиона.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
- В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.
Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»
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