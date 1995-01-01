Betting Insider: Караваев близок к переходу в «Зенит» за 7 миллионов

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает Betting Insider.

По информации источника, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Петербуржцы заплатят за 24-летнего россиянина 7 миллионов евро.

Ранее голландское издание Omroep Gelderland сообщало, что «Зенит» планирует подписать футболиста за 3 миллиона.

Караваев – воспитанник ЦСКА.

За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.

В этом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата Голландии.

Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»