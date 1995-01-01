Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в «Зенит».
«Никогда не говори «никогда». Мне нечего комментировать, потому что я – игрок «Витесса» и сконцентрирован на сезоне. Я вполне остался бы здесь», – заявил Караваев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона евро.
- Караваев – воспитанник ЦСКА.
- За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
- В его активе 62 матча, один гол и девять ассистов.
Источник: Omroep Gelderland
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