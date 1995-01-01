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    Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в «Зенит».

    «Никогда не говори «никогда». Мне нечего комментировать, потому что я – игрок «Витесса» и сконцентрирован на сезоне. Я вполне остался бы здесь», – заявил Караваев.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона евро.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В его активе 62 матча, один гол и девять ассистов.

    Источник: Omroep Gelderland

    Голландский региональный вещатель, который имеет собственнную радиостанцию и телеканал. Основан в 1985 году.

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