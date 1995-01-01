Караваев – о возможном трансфере в «Зенит»: «Никогда не говори «никогда»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о потенциальном трансфере в «Зенит».

«Никогда не говори «никогда». Мне нечего комментировать, потому что я – игрок «Витесса» и сконцентрирован на сезоне. Я вполне остался бы здесь», – заявил Караваев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона евро.