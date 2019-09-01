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    АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», уступая 0:2

    «Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

    Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:2. Хозяева уступали по ходу игры в два мяча.

    «Арсенал» набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с пятью очками располагается на девятой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эриксен, 10; 0:2 – Кейн, 40 (с пенальти); 1:2 – Ляказетт, 45+2; 2:2 – Обамеянг, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2019 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 1 сентября 2019, 23:15

      Джака-инородное тело в полузащите канониров.да и с новым центром обороны Эмери ещё хлебнет бед..матч выдался очень зрелищным.как и абсолютное большинство с участием этих непримиримых соперников.

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 1 сентября 2019, 23:01

      Крутая Заруба.никто из соперников не заслужил поражения в этой игре.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 сентября 2019, 22:20

      Арсенал опускается в попу!

      0
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 1 сентября 2019, 21:09

      Выигрывает тот, кто этого хочет больше! Игра была равной, но победил ZENIT*****

      -2
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 1 сентября 2019, 21:06

      хорошо, хоть отыгрались, как думает Эмери побеждать в АПЛ? ну не с такой же игрой, как-то так...))

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