АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», уступая 0:2

«Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:2. Хозяева уступали по ходу игры в два мяча.

«Арсенал» набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с пятью очками располагается на девятой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эриксен, 10; 0:2 – Кейн, 40 (с пенальти); 1:2 – Ляказетт, 45+2; 2:2 – Обамеянг, 71.

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