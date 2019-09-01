АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом», уступая 0:2

Джака-инородное тело в полузащите канониров.да и с новым центром обороны Эмери ещё хлебнет бед..матч выдался очень зрелищным.как и абсолютное большинство с участием этих непримиримых соперников.
«Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом».
Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:2. Хозяева уступали по ходу игры в два мяча.
«Арсенал» набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с пятью очками располагается на девятой строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур
Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Эриксен, 10; 0:2 – Кейн, 40 (с пенальти); 1:2 – Ляказетт, 45+2; 2:2 – Обамеянг, 71.