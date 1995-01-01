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    РПЛ. ЦСКА одержал волевую победу в Туле благодаря голу Гогуа

    ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ встречался с тульским «Арсеналом». Москвичи победили, хотя в первом тайме уступали в счете.

    Победный гол забил защитник Седрик Гогуа, перешедший на этой неделе из «Тамбова». Еще один мяч у ЦСКА забил Ильзат Ахметов.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 1:1 – Ахметов, 17; 1:2 – Гогуа, 74.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Бауэр, 58), Ломовицкий (Кангва, 75), Лесовой, Чаушич (Л. Банда, 89) Луценко.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов (Марадишвили, 89), Кучаев, Обляков (Бистрович, 76), Бийол (Нисимура, 43), Влашич, Чалов.

    Предупреждения: Чаушич, 38; Ломовицкий, 73 – Обляков, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии26
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      Рейтинг: +897

      Стаz 17 минут назад

      Игра была крайне зрелищной

      0
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      Рейтинг: +10

      Slater48 40 минут назад

      Комличенко в ЦСКА НЕ ПЕРЕЙДЁТ, ВСЯ НАДЕЖДА НА ГОГУА)

      0
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      Рейтинг: +1193

      Фан666 54 минуты назад

      Карьера негра просто прет

      1
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      Рейтинг: +1802

      ухоженный крокодил 56 минут назад

      Мне это напоминает игру с Челси.

      0
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      Рейтинг: +449

      RUSARM 1 час назад

      Пряник мы все таки съели!!! Молодцы!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      dragoon000320 1 час назад

      Молодец грузин) Таким и должен быть дебют. ЦСКА с победой!)

      5
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      Рейтинг: +651

      shikari__ 1 час назад

      Гогуа уже окупил свой трансфер

      6
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      Рейтинг: +1077

      ALEX ML 1 час назад

      С почином Гогуа, ждём только хорошего прогресса

      5
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      Рейтинг: +7280

      parevg 1 час назад

      Вовремя мартыхая купили...

      -2
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      Рейтинг: +3774

      Lester84 1 час назад

      Гогуа молоток, с дебютом! Шарлия, учись!!!

      7
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