РПЛ. ЦСКА одержал волевую победу в Туле благодаря голу Гогуа

ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ встречался с тульским «Арсеналом». Москвичи победили, хотя в первом тайме уступали в счете.

Победный гол забил защитник Седрик Гогуа, перешедший на этой неделе из «Тамбова». Еще один мяч у ЦСКА забил Ильзат Ахметов.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 1:1 – Ахметов, 17; 1:2 – Гогуа, 74.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Бауэр, 58), Ломовицкий (Кангва, 75), Лесовой, Чаушич (Л. Банда, 89) Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов (Марадишвили, 89), Кучаев, Обляков (Бистрович, 76), Бийол (Нисимура, 43), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Чаушич, 38; Ломовицкий, 73 – Обляков, 49.

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