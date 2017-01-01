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    Гончаренко: «Комличенко? Может, завтра появится информация»

    Главный тренер ЦСКА Николай Комличенко ответил на вопрос о готовящемся трансфере нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан москвичей. Ситуация может проясниться завтра, 2 сентября.

    «Комличенко? Перед игрой не думаем об этом. Может, в понедельник появится информация. Сейчас не до трансферов», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Комличенко выступал за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
    • Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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