Гончаренко: «Комличенко? Может, завтра появится информация»

Главный тренер ЦСКА Николай Комличенко ответил на вопрос о готовящемся трансфере нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан москвичей. Ситуация может проясниться завтра, 2 сентября.
«Комличенко? Перед игрой не думаем об этом. Может, в понедельник появится информация. Сейчас не до трансферов», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Комличенко выступал за «Младу Болеслав» с июля 2017 года.
- Российский форвард сыграл 61 матч в составе чешской команды, забил 40 голов и сделал девять результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.