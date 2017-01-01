Гончаренко: «Комличенко? Может, завтра появится информация»

Главный тренер ЦСКА Николай Комличенко ответил на вопрос о готовящемся трансфере нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан москвичей. Ситуация может проясниться завтра, 2 сентября.

«Комличенко? Перед игрой не думаем об этом. Может, в понедельник появится информация. Сейчас не до трансферов», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».