РПЛ. «Краснодар» в гостях забил четыре гола «Уралу» и благодаря победе вышел на первое место

В РПЛ сменился лидер. «Краснодар» в восьмом туре победил в Екатеринбурге и опередил «Ростов». Решающий гол забил воспитанник южан Даниил Уткин.

«Урал» остался на восьмом месте. У него в ворота «Краснодара» забили полузащитники Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Скопинцев, 19; 1:1 – Бавин, 21; 1:2 – Ари, 37; 2:2 – Эль-Кабир, 68; 2:3 – Уткин, 80; 2:4 – Вандерсон, 82.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 57), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон (Уткин, 70), Вилена, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон.

Предупреждения: Бумаль, 83 – Олссон, 59; Петров, 90+4.

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