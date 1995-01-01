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    РПЛ. «Краснодар» в гостях забил четыре гола «Уралу» и благодаря победе вышел на первое место

    В РПЛ сменился лидер. «Краснодар» в восьмом туре победил в Екатеринбурге и опередил «Ростов». Решающий гол забил воспитанник южан Даниил Уткин.

    «Урал» остался на восьмом месте. У него в ворота «Краснодара» забили полузащитники Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 19; 1:1 – Бавин, 21; 1:2 – Ари, 37; 2:2 – Эль-Кабир, 68; 2:3 – Уткин, 80; 2:4 – Вандерсон, 82.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Кухарчик, 78), Бавин, Бикфалви (Эль-Кабир, 57), Бумаль, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев (Намли, 79), Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон (Уткин, 70), Вилена, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон.

    Предупреждения: Бумаль, 83 – Олссон, 59; Петров, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии23
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      Рейтинг: +4226

      Krossmen73 58 секунд назад

      Южане просто молодцы.После фиаско в отборе в ЛЧ не раскисли и сумели выдать очень приличную результативную игру.С победой!

      0
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      Рейтинг: +299

      Чец 32 минуты назад

      По игре и не определишь, но потихоньку налаживается игра Краснодара, а вот в защите проблемы.

      2
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      Рейтинг: +688

      Киркинитидец 37 минут назад

      пряники упераються! блин...

      1
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      ...
      Рейтинг: +32346

      portero > Киркинитидец 31 минуту назад

      перекладина спасла ЦСКА, так что там ничего не ясно.

      0
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      Рейтинг: +32346

      portero 43 минуты назад

      гости пока прессуют хозяев во всех играх

      2
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      Рейтинг: +10437

      Garrincha58 43 минуты назад

      первое место??? на места по весне смотрят

      2
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      Рейтинг: +32346

      portero 45 минут назад

      с победой Краснодар!

      1
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      Рейтинг: +3658

      sochi-2013 1 час назад

      При 2:2 я уже собирался ругаться. )) Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +102

      kazak161 1 час назад

      Пока гостевой тур!

      2
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      Рейтинг: +457

      Сенситив 1 час назад

      вот ещё одна игра доказывает, что таблица нашего чемпа начинает выстраиваеца "правильно", толи ещё после паузы на сборную будет, а тут ещё у ведущих - еврокубки, вот и устаканица всё, "как положено", по ранжиру, а то её плотность в верхней части кое-кого озаботила, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +5154

      Сильвербой 1 час назад

      Думал Краснодар не соберется после вылета из ЛЧ! Ну, с победой!!!

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