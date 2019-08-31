Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме

Знатная фамилия у Лукаса.
С такой фамилией нельзя играть в "Васко". Исключительно - в Сантосе. Или ЦСКА.
Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос переходит в ЦСКА. Футболист попрощался с бразильским клубом.
«Спасибо «Васко». Спасибо всем людям, пожелавшим мне удачи. Увидимся позже. Я люблю «Васко», – написал Сантос в социальной сети, а также подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме.
- После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
- Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
- Трансфер Сантоса в ЦСКА подтвердил агент футболиста.
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