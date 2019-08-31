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    Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме

    Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос переходит в ЦСКА. Футболист попрощался с бразильским клубом.

    «Спасибо «Васко». Спасибо всем людям, пожелавшим мне удачи. Увидимся позже. Я люблю «Васко», – написал Сантос в социальной сети, а также подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме.

    • После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
    • Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
    • Трансфер Сантоса в ЦСКА подтвердил агент футболиста.

    text

    Публикация от text (@lucassantos)

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Инстаграм Лукаса Сантоса

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +993

      Дедуктор 1 минуту назад

      Знатная фамилия у Лукаса.
      С такой фамилией нельзя играть в "Васко". Исключительно - в Сантосе. Или ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1905

      Ubuntu 1 час назад

      Добро пожаловать в ЦСКА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      shikari__ 2 часа назад

      уже о подписчиках в инстаграм оповещают) то Краль подписался, теперь вот Сантос)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1489

      Порванный хрюкан 2 часа назад

      Норм, главное не на аккаунт Бузовой

      5
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