Сантос поблагодарил «Васко да Гаму» и подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме

Полузащитник «Васко да Гамы» Лукас Сантос переходит в ЦСКА. Футболист попрощался с бразильским клубом.

«Спасибо «Васко». Спасибо всем людям, пожелавшим мне удачи. Увидимся позже. Я люблю «Васко», – написал Сантос в социальной сети, а также подписался на аккаунт ЦСКА в инстаграме.

После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.

Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.

Трансфер Сантоса в ЦСКА подтвердил агент футболиста.

text text text Публикация от text (@lucassantos) 31 Авг 2019 в 10:52 PDT

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