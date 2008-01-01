Ярмоленко – о первом голе после разрыва ахилла: «Благодарю работников «Вест Хэма». Все мы ждали этого дня»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о голе в матче «Норвич Сити» (2:0, четвертый тур АПЛ).
Мяч стал для него первым после перехода из дортмундской «Боруссии» в июле 2018-го года. В начале прошлого сезона украинец получил травму ахиллового сухожилия и приступил к тренировкам с мячом только в апреле.
«Это был невероятный день, я очень рад. Хочу поблагодарить работников клуба, которые занимались со мной. Все мы ждали этого дня.
Было очень трудно сохранять позитив. Восстановление длилось целых десять месяцев, и мне помогали не только при физических упражнениях, но и не давали сбиться с цели. Мы ждали этого момента», – сказал игрок сборной Украины.
- Ярмоленко принял участие в третьем матче в текущем сезоне. Гол «Норвичу» – его единственное результативное действие.
- Команда Мануэля Пеллегрини набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.