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    Ярмоленко – о первом голе после разрыва ахилла: «Благодарю работников «Вест Хэма». Все мы ждали этого дня»

    Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о голе в матче «Норвич Сити» (2:0, четвертый тур АПЛ).

    Мяч стал для него первым после перехода из дортмундской «Боруссии» в июле 2018-го года. В начале прошлого сезона украинец получил травму ахиллового сухожилия и приступил к тренировкам с мячом только в апреле.

    «Это был невероятный день, я очень рад. Хочу поблагодарить работников клуба, которые занимались со мной. Все мы ждали этого дня.

    Было очень трудно сохранять позитив. Восстановление длилось целых десять месяцев, и мне помогали не только при физических упражнениях, но и не давали сбиться с цели. Мы ждали этого момента», – сказал игрок сборной Украины.

    • Ярмоленко принял участие в третьем матче в текущем сезоне. Гол «Норвичу» – его единственное результативное действие.
    • Команда Мануэля Пеллегрини набрала семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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