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    Какой вы футболист?

    Ярмоленко перенес операцию на ахилле и пропустит шесть месяцев

    Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о состоянии нападающего Андрея Ярмоленко, который в матче 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1) покинул поле на носилках.

    Источник подтвердил информацию о травме ахиллового сухожилия. В понедельник 28-летний игрок сборной Украины успешно перенес операцию. Ориентировочный срок восстановления – полгода.

    Ярмоленко пополнил состав «молотобойцев» в июле, перейдя из «Боруссии» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10-ти встречах всех соревнований.

    Команда Мануэля Пеллегрини занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    22.10.2018 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 23 октября 2018, 00:33

      Думаю к Марту вернётся на поле.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 октября 2018, 00:07

      Искренне жаль Андрея!А ведь только все начало налаживаться...Здоровья,быстрейшего выздоровления и возвращения на поле!

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