Ярмоленко перенес операцию на ахилле и пропустит шесть месяцев

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о состоянии нападающего Андрея Ярмоленко, который в матче 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1) покинул поле на носилках.

Источник подтвердил информацию о травме ахиллового сухожилия. В понедельник 28-летний игрок сборной Украины успешно перенес операцию. Ориентировочный срок восстановления – полгода.

Ярмоленко пополнил состав «молотобойцев» в июле, перейдя из «Боруссии» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10-ти встречах всех соревнований.

Команда Мануэля Пеллегрини занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.